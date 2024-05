Ernesto Laguardia enfrenta fuertes críticas tras responderle mal a un reportero que le dijo “amigo”

Un reportero se acercó a Ernesto Laguardia para hacerle entrevistarlo, momento en el que le consultó por una situación que se registró hace un tiempo con Andrea Legarreta y su comportamiento demostró que no le había gustado la interrogante. Sin embargo, eso no fue lo único porque destacó que no le gusta que lo llamen por “amigo” y terminó ignorando por completo al periodista que estaba en el lugar.

“Estás fuera de época, ¿no? Y no me llamo amigo, me llamo Ernesto Laguardia“, fueron las palabras que expresó el reconocido actor y conductor.

Esta actitud de Laguardia causó revuelo entre los presentes en la alfombra roja, ya que no era común verlo reaccionar de esa manera tan brusca. Sin embargo, el actor dejó en claro que no iba a tolerar que lo trataran de manera tan informal, aunque la situación no pasó a mayores y el reportero decidió no insistir en la pregunta.

A pesar de este incidente, Laguardia sigue siendo un querido y respetado actor en el medio del espectáculo, y este episodio sin duda no empaña su carrera ni su imagen ante el público. Esperemos que en el futuro pueda mantener la calma en situaciones similares y seguir siendo una figura ejemplar para todos.

Por su parte, el actor no ha hecho declaraciones al respecto y no ha ofrecido disculpas por su actitud. Sin embargo, sus seguidores han salido en su defensa, argumentando que todos tienen derecho a establecer límites en sus relaciones interpersonales y que no se debería juzgar a Laguardia por una reacción puntual.

Internautas reaccionan al comportamiento de Ernesto Laguardia

“¿Quién es Ernesto Laguardia?”, “Después de viejo te conviertes en un payaso. Tu época ya pasó, Ernesto”, “A mí tampoco me gusta que gente desconocida me diga amigo”, “Ya va, el único que está fuera de época aquí eres tú. Es que ni siquiera te pelan para hacer comerciales”, “Por eso mismo es que ya no estás en la tele”, “¿Y quién es ese viejo amargado?”, “Perdone usted, Ernesto Laguardia”, “Probablemente el periodista no sabía el nombre del entrevistado”, “Por eso no se le dice ‘amigo’ a cualquiera”, fueron algunas de las reacciones registradas en el video.

