Jaime Munguía admite que tuvo un corte tres semanas antes de enfrentar al Canelo Álvarez

El boxeador mexicano Jaime Munguía decidió hablar sobre lo vivido en sus entrenamientos para el duro combate que disputó contra su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez para intentar hacerse con su cinturón de campeón y que se llevó a cabo el pasado 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada; en sus palabras reveló que durante los sparrings que realizó antes de este enfrentamiento sufrió un pequeño corte que disminuyó un poco su rendimiento de cara a esta pelea en suelo estadounidense.

En declaraciones ofrecidas para el canal ‘Un Round Más’ reveló que dejó de hacer algunas sesiones de sparring antes de su combate contra el Canelo Álvarez debido a una pelea lesión que sufrió en la parte superior de la ceja izquierda; asimismo resaltó que en total fueron unos cinco sparring los que dejó de hacer por esta lesión para evitar empeorarla y eso no le permitió fortalecer sus habilidades para llegar lo más preparado posible para el combate contra el campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

“Nunca lo he comentado ni se lo he dicho a nadie, y no es una excusa, no quiero poner excusas, la pelea se hizo bien. Cuando faltaban tres semanas para la pelea, en un sparring hubo un pequeño cortecito, entonces dejé de hacer sparring, perdí como unos cuatro o cinco sparrings y siento que tal vez pudo haber sido un factor”, expresó.

A pesar de esto Jaime Munguía tuvo una muy positiva actuación contra el Canelo Álvarez al dominar los primeros tres rounds del encuentro; sin embargo fue derribado por el campeón mexicano en el cuarto asalto y esto generó un fuerte impacto en su desempeño competitivo a lo largo de los siguientes rounds.

“En el cuarto-quinto round me empecé a sentir un poquito cansado, fue cuando bajé la intensidad. Además tiene la experiencia, me estuvo golpeando los brazos, me bajo mucho la intensidad de mi jab”, enfatizó Munguía al analizar lo determinante que fue el cuarto asalto para definir quien sería el ganador de la pelea.

Recordemos que Jaime Munguía sufrió este corte en la pelea contra John Ryder el pasado mes de enero y durante uno de sus sparring antes del combate contra el Canelo se volvió a abrir, por lo que fue tratado rápidamente para recuperarse; a pesar de esto no pudo volver a realizar estas prácticas para evitar una nueva reapertura de su herida y así verse obligado a retirarse del enfrentamiento por no estar al 100%.

“No fue un corte, me había cortado Ryder y luego en el sparring me volvieron a abrir un poquito y le bajé la intensidad. Entonces ya las últimas semanas como que más fuertes las cerré bien porque seguí trabajando fuerte, pero le bajé al sparring, entonces siento yo que eso pudo influir un poquito, que no es una excusa, llegué bien, llegué en las mejores condiciones y entrené fuerte, trabaje fuerte y pues eso fue lo que pasó”, resaltó.

“Nada más fue así como un rasguñito muy leve y de hecho en la pelea ni siquiera me abrieron ni nada, igual se me hizo como otro rasguñito, pero bueno… Le bajé al sparring y seguí trabajando fuerte”, concluyó.

