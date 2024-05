Thalí dice que un participante atenta contra su vida luego de su salida de, ¿La Casa de los Famosos?

Thalí García realizó un live en donde habla de un posible intento de suicidio por parte de un ex habitante. De momento, no podemos afirmar que esté hablando de La Casa de los Famosos, ya que ella no es concreta en su afirmación. Tampoco podríamos descartar que esté hablando de otro show, porque ella no sólo participó en la cuarta temporada de LCDLF ya que ella también participó en la primera edición de “Los 50”.

¿Pero qué dice Thalí García? En el extracto que se ha viralizado en Instagram, video que compartiremos a continuación, la actriz de El Señor de los Cielos 9 dice: “Me brinca mucho el caso de una persona que atenta contra su vida a la salida de este show, dentro del hotel“.

La frase de García es muy amplia. Dice “este show”, ahí no da un nombre concreto pero muchos aseguran que ella está hablando de La Casa de los Famosos, sin embargo al no tenerlo claro de su viva voz no podemos afirmar que en efecto ella está hablando de la edición de Telemundo. Por otra parte también habla en tiempo presente o pasado, en el sentido de que se hace difícil saber si se refiere a dicho reality ya la actual temporada o a alguna de las pasadas.

La declaración es poco concreta y por eso se abre a la especulación.

En el video también dice que entiende a la persona y las razones por las cuales podría haber llegado a ese punto de quiebre. Sin embargo tampoco da a entender si conoce a la persona en cuestión o si está hablando de una experiencia “x” que alguien le contó que pasó con un reality como La Casa de los Famosos que podría haber sucedido no sólo en México sino también en Colombia, España y Argentina, por mencionar algunos de los países en donde este formato se está realizando en la actualidad.

Aquí el video con la declaración de Thalí García:

Reacciones ante las opiniones de Thalí García

“El programa ya se acabó y esta mujer sigue!!! Ya ya pasó todo nos da igual que hubiera pasado antes osea ella se salió nadie la sacó ni la eliminó y no lo supera”.

“Juan también comento lo mismo,que en su temporada 3 terminaron en siquiatras y 1 atento contra su vida saliendo de la casa en el mismo hotel”.

“¡Puede que sea la Divaza! Lo que se me hace extraño que en la casa el se demostró que sufre mucho de depresión y por eso también salió, pero en las galas cambio en personaje como el mismo lo dice. La divaza es personaje pero “Pedro” es él. Ojalá su amigito “La Jose” se deje de colgar de él y -sea- un amigo sincero. Colecto dinero La Jose cuando La Divaza estaba a dentro, luego el dice que ¡NO! Amigos asi uff cualquier persona con depresión no confianza le va tener capaz le cuenta algo privada y se lo vende a la prensa”.

