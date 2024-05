VIDEO: Reviven vergonzosa anécdota que “sufrió” Karol G a manos de su mamá en una discoteca

Para nadie es un secreto que Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas más importantes de la actualidad. Sin embargo, y como un gran número de estrellas actuales, la colombiana también vivió su etapa de juventud en la que solía asistir a discotecas y disfrutar de la música.

Fue precisamente en una de estas ocasiones en la que la intérprete de “QLONA” se vio envuelta en un vergonzoso momento debido a la intromisión de su madre. Lo anterior fue contado por la misma cantante latina durante una reciente entrevista con el presentador Juanpis González.

En dicho relato, Karol G mencionó que se encontraba dentro de una discoteca en Colombia cuando de pronto la música se detuvo y escuchó su nombre en voz de su madre por el micrófono de la discoteca.

Mamá, te amo, pero tú lo hiciste. Mi mamá me hizo llamar por el micrófono de la discoteca”. Karol G – Cantante

¿Qué hizo Karol G luego de lo hecho por su madre?

Durante la misma entrevista, Karol G confesó que al escuchar a su madre hablar, frente a todos los asistentes en la discoteca, le ocasionó una experiencia “horrible” que hasta el día de hoy no ha podido superar.

Incluso, la intérprete de “Tusa” reveló que aunque la vergonzosa situación duró menos de un minuto, para ella fue “eterno”.

Finalmente, y aunque la colombiana no mencionó si hizo caso a su mamá y fue hacia ella, sí envió un consejo a los padres al decir “no deberían buscar a sus hijos de madrugada debido a que esa hora apenas empieza la fiesta”.

Karol G se toma un descanso entre rumores y momentos románticos

Luego de finalizar su paso por Sudamérica con su gira “Mañana Será Bonito”, Karol G se encuentra tomando una breve pausa antes de retomar su tour el próximo 8 de junio en la ciudad de Zúrich, Suiza.

Previo a su regreso a los escenarios, la cantante se convirtió en tendencia luego de compartir, por primera ocasión, una serie de fotografías junto a su actual pareja, el también cantante Feid, en donde se les nota expresar su amor mediante abrazos y besos.

FEID Y KAROL G 🥺💚💗 pic.twitter.com/SF77mPyjDh — Feid Site (@feidsite) May 19, 2024

En el marco de la publicación de estas imágenes, la cantante colombiana también se convirtió en protagonista de decenas de noticias respecto a la creciente enemistad que mantiene con su compatriota Shakira.

De acuerdo con diversas fuentes, Karol G habría sido quien inició el “pleito” debido a una supuesta reunión que tuvo con Gerard Piqué, ex de Shakira, y la novia de este, Clara Chía. Lo anterior habría generado gran malestar en la intérprete de “Día de Enero”, ocasionando que se “vengara” al invitar al ex de Karol G, Anuel AA, al evento de lanzamiento de su disco “Las Mujeres Ya No Lloran”, en marzo pasado.

