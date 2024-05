Adamari López le hizo una arriesgada pregunta a Sebastián Rulli sobre Angelique Boyer

Sebastián Rulli y Angelique Boyer revelaron detalles sobre sus personajes en la serie, así como la experiencia de trabajar juntos nuevamente. Ambos coincidieron en que ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ es un proyecto muy especial y diferente a todo lo que han hecho anteriormente.

La pareja ofreció una entrevista en ‘Desiguales’, momento donde hablaron de su más reciente proyecto que además fue estrenado por ViX. Por ello, Adamari López no perdió la oportunidad de hacerle una atrevida pregunta a Rulli, y es que le dijo: “¿Te dan celos si Angelique está con otro compañero?”.

Angelique Boyer y Sebastián tiene una década juntos, por lo que él terminó respondiendo: “En lo personal, nada porque primero que nada la conozco a ella y también me hago conocer con mis compañeros”. Además, la pregunta de la boricua en pocos segundos se viralizó en las redes sociales.

Además, los actores hablaron sobre su relación personal y cómo logran separar su vida laboral de la personal. Aseguraron que han encontrado un equilibrio y que su amor se fortalece día a día, y lo que sin duda llamó la atención fue el hecho de saber que cada uno en casas separadas.

“Me encantó la entrevista, y los temas que tocaron, el tema de las constelaciones me gustó”, “Guapísimos los actores se van a ser una novela bonita felicidades ambos son una pareja de esposos actores hermosos”, “Qué buena entrevista no como televisa esto debería estar en TV no las porquerías de sabadazo”, “Es lamentable que hablen temas creados por hombre y decir que es cierto”, “Angelique es elegancia, balance, paz, armonía, amor, sencillez, humildad y naturalidad no me cabe en la cabeza que pueda admirar a Adamari”, fueron algunas de las reacciones registradas en el canal de YouTube.

Por otro lado, Rulli y Boyer invitaron a todos sus seguidores a no perderse la serie, prometiendo que encontrarán una historia emocionante y llena de sorpresas.

