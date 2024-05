Camilo termina con su un, dos, tres y… cuatro

De tres en tres, así fue como Camilo decidió compartir las canciones de su última producción, cuatro, que comenzó con la intención de ser un EP pero que luego de mucha inspiración y un trabajo arduo se convirtió en un disco completo que acaba de culminar.

Bajo los sellos Sony Music Latin y Hecho a Mano, el artista colombiano produjo un total de 12 canciones, de las que ya había develado nueve, encapsulándolas en capítulos musicales titulados un, dos y tres. Ayer dio a conocer las últimas tres, “Sálvame”, “Una Canción de Amor para La Pulga” y “La Boda”, para ponerle punto final a su cuarto disco de estudio.

“El álbum fue como un día entero que duró seis meses”, dice haciendo referencia al tiempo que le tomó crearlo y a la manera como produjo el disco y grabó los 12 videos. “Para mi era importante mantener la misma estética. Soy la misma persona que exploró las primeras tres canciones que el que exploró las doce”.

Los videos son una especie de secuencia, en el mismo lugar y con el mismo vestuario, creados en su estudio de grabación en Miami, El Taller Creativo, y dirigidos por su esposa Evaluna y Saumeth.

“Me dio curiosidad lanzarme en este lago del que no conozco el fondo, para dominarlo”, dijo sobre los ritmos tropicales./@saumeth

Muchos de los temas, como por ejemplo “Una Vida Pasada” al lado de Carín León, “No se vale”, y Sálvame, su versión del tema de RBD junto a Alexander Abreu y Havana D’Primera, tienen un ritmo muy salsero, muy tropical, géneros que quiso tantear.

“Yo me mandé de cabeza a explorar aquello que me hacía sentir curioso. Me dio curiosidad lanzarme en este lago del que no conozco el fondo, para dominarlo. Perseguir esa ilusión de visitar lugares que han sido tan importantes para mí por mucho tiempo”, dijo haciendo referencia a estilos musicales que marcaron su infancia y juventud en Colombia.

“Siempre escuchaba a la Sonora Matancera, La Fania y La Sonora Ponceña. Ya más grande empecé a escuchar a Juan Luis Guerra y al Grupo Niche, que fue un referente inmenso toda mi vida, así como Joe Arroyo que es insignia colombiana, entre muchos otros artistas que forman parte de mi ADN”, expresó el ganador de seis Latin Grammy.

Camilo anunció además que iniciará su gira internacional “Nuestro Lugar Feliz Tour”, el próximo 8 de junio en Europa, para luego llegar a las principales ciudades de Estados Unidos en septiembre, incluyendo el primer concierto de su carrera en el afamado Hollywood Bowl en la ciudad de Los Ángeles.

Para esas fechas, ya será padre de dos ya que su pareja, la también cantante Evaluna, está a la espera del segundo hijo de la pareja. Pero eso no lo frenará.

“Lo hicimos con Índigo. Cuando nació, a los 50 días estábamos saliendo de gira, asustados por cómo iban a salir las cosas”, cuenta sobre su primera hija. “Cuando hay amor y ganas de hacer las cosas, uno encuentra la manera de disfrutarlo. Creo que no va a ser la excepción esta vez y vamos a poder tener una gira fantástica, al lado de una muñeca que crece”.