Las “creencias pobres” sobre el dinero limitan la prosperidad

Existe un sistema de creencias pobres sobre el dinero. Es muy importante condicionar la mente para la riqueza y no ponernos límites. No debes tener un gramo de resistencia para hacer dinero. Nos condicionan para que nuestro enfoque esté orientado nada más a pagar las cuentas y vivir “bien”, como si no hubiera más posibilidades de abundancia.

Las neuroasociaciones pobres respecto al dinero son letales y extremadamente populares. La sociedad nos alimenta para que vivamos con mentalidad de clase media: ve a la universidad, gradúate, ten un buen trabajo y se agradecido de lo que tienes. Ven como difícil y mezquino el hecho de aspirar a una vida cómoda.

Por desgracia, a la sociedad no le interesa tener personas amorosas, buenas, con poder, con dinero e influencia. Les conviene mantenernos con miedo, que seamos sobrevivientes, dependientes y que vivamos como esclavos de préstamos e intereses.

Te revelaré las creencias más comunes y dañinas en tu camino a crear riqueza:

1-No puedes ser rica y espiritual: Vivir de manera limitada es bien visto por la sociedad. Se considera que este tipo de personas son profundas a nivel de consciencia, desapegadas de lo material. Es como si fuera una señal que indica si somos buenos o malos. Entonces, nuestro cerebro asocia lo siguiente: “Oh, para ser espiritual uno debe renunciar al dinero”. Y así es como relacionamos este término con pobreza y escasez.

Me considero espiritual. Me encanta saberme y sentirme una persona que contempla la vida desde lo Divino. Soy generosa, amorosa y me gusta ayudar a la gente. Siendo así, ¿qué pasa con esta creencia pobre?

En ningún lado dice que ser buenos es igual a vivir con recursos limitados o incluso renunciar a ellos. Hoy quiero darte un nuevo significado de esta palabra: espiritualidad es un conjunto de principios y actitudes, amor, generosidad y contribución. Estas actitudes nada tienen que ver con mantener una buena economía.

2-El dinero cambia a la gente: Así comenzamos a escuchar comentarios del tipo: “Ya perdió piso. Ya lo perdimos. Ya se voló. Ya se le subieron los humos”. Esta creencia es muy dañina y no generarás tu primer millón si la tienes, porque obviamente no te quieres “echar a perder”. El dinero no cambia a la gente. ¡Amplifica lo que ya son! Guste o no: te da poder si lo usas con inteligencia.

El dinero es simplemente un recurso, y como tal no puede cambiar nuestra conducta. Por lo tanto, si eres una mujer amorosa, increíble y generosa, lo único que sucederá cuando tengas tu primer millón es que tus virtudes se amplificarán.

3-El dinero no da la felicidad: Alguna gente encuentra sentido al hecho de no generar riquezas, porque “no compra la felicidad”. El dinero no es más o menos importante, es necesario para una vida feliz y plena, porque nos da el poder de elegir y cubrir nuestras necesidades.

Es muy importante que identifiques estas creencias, porque si en tu conciencia hay algún rastro de ellas, te van a sabotear.

Coral Mujaes es comunicadora de la Universidad Iberoamericana de México, empresaria digital con más de un millón de seguidores, conferencista, autora bestseller y atleta de alto rendimiento. https://coralmujaes.com/