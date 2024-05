Natalia Jiménez aclara lo que pasa con su salud: “Nadie sabe a todo lo que nos tenemos que someter”

Natalia Jiménez hace algunas semanas se vio afectada por problemas de salud que la obligaron a tomar reposo. Sin embargo, en los últimos días se comenzaron a filtrar algunas noticias falsas y grabó un video para aclarar lo que ocurría.

“No es fácil la vida del cantante, nadie sabe a todo lo que nos tenemos que someter a veces. Los cuidados, enfermedades y todo lo que tenemos que superar para estar arriba de los escenarios haciendo lo que tanto amamos”, fue parte del mensaje que escribió para sus fanáticos.

“No crean todo lo que leen. Aquí les explico todo. Cualquier duda nos veremos este sábado en una hermosa sorpresa que les tengo preparada en CDMX y el domingo en Manzanillo para seguir disfrutando juntos”, fue el mensaje que acompañó la publicación en Instagram.

¿Qué le diagnosticaron a Natalia Jiménez?

“Me dio una faringitis, una otitis y todo lo que acaba en itis, hace como tres semanas. Me ha recomendado que me quede en casa, entonces estoy aquí en mi casita, como podéis ver estoy aquí muy, muy tranquila, pero estoy aquí en casa recuperándome, tranquilos todos, que yo estoy muy bien dentro de lo que cabe”, explicó sobre lo que viene atravesando.

Natalia no se pudo despedir de sus fans sin antes agregar que: “Tengo limitada la actividad física y demás pero tranquilos. Este sábado y domingo me van a estar viendo. El sábado daré una sorpresa en Ciudad de México y el domingo voy a estar en Manzanillo”.

Internautas se pronuncian por el comunicado de Natalia Jiménez

Ante la preocupación de sus seguidores, Natalia compartió un video donde aseguró que se encontraba bien y que se tomaría lo que queda de semana para recuperarse completamente. Agradeció a sus fans por su apoyo y comprensión, y aseguró que pronto estaría de vuelta en los escenarios.

“Lo más importante es que te estás recuperando y estás tranquila en casita”, “Hay medios que escriben cualquier cosa para tener views, pero lo más importante es que te estás recuperando”, “Pronta recuperación! ¡Papito Dios te cuide! ¡Saludos desde Puerto Rico! ¡Regresa pronto”, “Descansa, disfruta tu hogar y recupérate pronto reina linda”, “Por un momento nos asustamos! Que bueno que estás bien”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

