¡Palo! Maripily invitará a su cumple a todos, menos a Lupillo Rivera

Tras resultar ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos 4, Maripily Rivera planea celebrar su 47 cumpleaños a lo grande con todos los participantes del reality, menos Lupillo Rivera. La boricua se mostró emocionada al ver las imágenes de los puertorriqueños que salieron a las calles para apoyarla.

Tras conocerte mejor en el reality, ¿qué mejorarías de ti?

Después de esta experiencia, ¿qué mejoraría de mí? Yo entiendo que yo trato de ser cada día mejor persona. Extrañé mucho a mi familia, extrañé mucho a mi hijo. Siempre los he valorado, pero esta vez los valoró más. Y yo sabía que yo tenía un público que me quería, pero no sabía que tenía un público que me quería y me amaba tanto y que se desbordó y que uní un país por verme a mí, por pelear por mí, por celebrar conmigo, y eso me hace feliz.

“Yo entiendo que aquí los protagonistas, los que ganaron fueron ellos, no fui yo”.

Ya se acerca tu cumpleaños, ¿cómo lo vas a celebrar?

Pues mira, yo lo quiero celebrar en grande y yo quiero también que la gente tenga oportunidad también de celebrarlo conmigo porque tengo el equipo Tierra completo y tengo también a Geraldine (Bazán) y a Alana que van a viajar de México para acá (Puerto Rico) y quiero celebrarlo.

“Cumplo en junio 15, ya mismo. Mayormente en mis cumpleaños hago dos fiestas, hago una en Puerto Rico con toda mi gente y hago otra en Miami, porque pues también tengo gente en Miami. Y pues este lo voy a celebrar en grande, porque hay muchas razones porque tengo que celebrar estos 47 años que con orgullo, pues los digo”.

¿Alguien a quien no vas a invitar?

Pues mira, de mi cumple quien no invitaría a sería a Lupillo porque no es bienvenido a Puerto Rico, y no es bienvenido me imagino que en nada de lo que se refiere a Maripily Rivera.

¿Qué pensaste cuando lo eliminaron y no te dijo nada?

Pues mira, cuando a él lo eliminaron yo dije ‘Dios mío, se hizo justicia’; porque la justicia divina de Dios y la verdad siempre sale a relucir y el público, porque el público me defendió fue el que peleó por mí y yo les doy las gracias.

¿El resto están invitados a tu cumpleaños?

Sí, todos los demás yo los invito porque en realidad esto es un reality. Se pasa la página, convivir cuatro meses con veintisiete personalidades que tienen diferentes caracteres, maneras de vivir, diferentes valores, pues no es fácil; entonces es normal que nos peleemos.

“Una familia disfuncional que vivimos a diario también se vivió aquí en este reality, ‘La Casa de los Famosos 4′”.

