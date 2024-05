Román, hijo de Jorge Burruchaga, jugará el primer Grand Slam de su carrera en Roland Garros

Román, hijo de Jorge Burruchaga Campeón del Mundo con la Selección Argentina en 1986, venció a Jozef Kovalik (146°) en Roland Garros por 6-4, 7-6 y 6-4 y logró ingresar al cuadro principal de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Felicitaciones @RomanBurruchaga. Disfruta mucho este ingreso a Roland Garros. Gran alegría ❤️💪🏼 pic.twitter.com/LfgviShMHG — Jorge Burruchaga (@jburruchaga) May 24, 2024

El tenista argentino batalló por casi dos horas y media para derrotar a al eslovaco en la última instancia de la qualy, a la cual llegó tras eliminar al chino Juncheng Shang (89°) por 6-4 y 7-6 (7-5), y luego al japonés Yasutaka Uchiyama (214°) por 6-2 y 6-4.

“Está siendo un año muy bueno, muchos partidos ganados con un nivel consistente y regular, que es lo que veníamos mejorando”, explicó a SportsCenter.

“Me siento más maduro dentro de la cancha, aguantando los partidos contra jugadores muy parejos. Hay que seguir entrenando y mejorando, que las cosas llegan. Siempre hay aspectos para mejorar”, aseguró Román.

Al preguntarle sobre la presencia de su padre, Román respondió: “Mi padre no vino y no creo que venga, todavía no hablamos. Dejamos la posibilidad pero aún no lo sé. No presté mucha atención a mis posibles rivales, la verdad que estaba concentrado en el partido de hoy”.

Burruchaga celebrando su triunfo / Foto: Dino García

Y agregó que espera tener un cruce con Carlos Alcaraz, quien tuvo que bajarse del Masters 1000 de Roma para recuperarse de una lesión en el antebrazo derecho, pero que hoy se encuentra en buen estado para participar del último Roland Garros de su compatriota Rafael Nadal.

En febrero pasado, Burruchaga tuvo un inolvidable debut en el circuito ATP. En Córdoba, tras superar los dos partidos de la clasificación, derrotó a Diego Schwartzman por 6-1, 4-6 y 6-4 (Jorge presenció en una tribuna ese bautismo triunfal de su hijo). Luego cayó en los octavos de final ante el alemán Yannick Hanfmann.

Diestro, de 1,80m y revés de dos manos, Román cumplió su sueño y podrá seguir derramando sobre el polvo de ladrillo francés todo su empeño.

