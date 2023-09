“Mi ilusión es volver a jugar, no ganar Roland Garros”: Rafael Nadal confesó como prepara su vuelta a las canchas en 2024

El tenista español Rafael Nadal reapareció en público para repasar su situación actual con la recuperación tras varios meses fuera del circuito y su posible vuelta a las canchas en 2024.

Y ante su posible vuelta a la acción para el año 2024 dijo: “Mi ilusión es volver a jugar, volver a ser competitivo, no ganar en Roland Garros o en Australia”.

“En la época en la que estoy en mi vida queda muy lejos, [pero] no digo que sea imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido. Dije que posiblemente 2024 sea mi último año. Y lo mantengo, pero no puedo confirmarlo al 100 por ciento. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé como está mi cuerpo hoy, pero cómo estaré en cuatro meses, no lo sé”, aseguró.

Nadal fue intervenido el 3 de junio, día de su cumpleaños, de la lesión en el tendón del psoas izquierdo que lo mantuvo fuera de la competencia desde enero.

“En realidad tenía problemas desde que hace año y medio me lesioné en las costillas jugando ante Alcaraz en Indian Wells, aunque luego gané otro Roland Garros. A veces los resultados maquillan el día a día”, contó Nadal.

Y remarcó: “Al final, el quirófano fue la única solución posible. Parece que la operación ha salido bien. Además del psoas, me operé la cadera. Tuve unos meses complicados al principio. He estado en familia y disfrutado este tiempo, he estado de vacaciones y vuelto a trabajar hace poco. Necesitaba desconectar”.

"La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda".



📺 #NADALenMovistarPlus, con @juanmacastano, a las 21:45 en 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐥𝐮𝐬+ (dial 𝟳). pic.twitter.com/qWBcWSdNXb — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 18, 2023

¿Tendrá una gira de despedida?

“No tengo claro qué voy a hacer en 2024, porque por mi forma de ser no lo puedo tener claro. Mi forma de encarar el año cambia según los objetivos. No tengo ni la necesidad de responderme a mí. Mi ilusión es dentro de dos meses saber cómo y dónde estoy y si puedo jugar, pero no estoy en condiciones de ganar en Roland Garros, pues a lo mejor me apetece una gira de despedida. Son respuestas que no puedo dar ahora”, expresó.

“Si de repente estoy perfecto, me apetece seguir. No sé si va a ser mi último año si el cuerpo se recupera y me siento con fuerza para continuar. Vivo el día a día, con la ilusión de darme la oportunidad de tener la opción de decidir. Mi físico y mi cabeza me dirán”, aseguró.

Y sobre su recuperación afirmó: “el dolor ahora es controlable. Hay veces que el pie no me deja vivir tranquilo, me cuesta hasta bajar la escalera, y eso ocurre a veces. Si te duele, es difícil estar feliz, me cambia el carácter cuando me duele más de la cuenta”.

Seguir leyendo:

Novak Djokovic sobre su relación con Rafa Nadal: “Cuando comencé a ganar sentí que la energía cambió un poco”

Federer reveló quién es su favorito para llevarse el título del US Open: “Yo apostaría por Novak Djokovic”

“El mejor entrenador”: Rafael Nadal dio clases a Sebastián Yatra para su duelo con Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos [Video]