VIDEO: Gerard Piqué se burla en vivo de canción que insulta a Shakira

A poco menos de 2 años del anuncio del fin de la relación entre Shakira y Gerard Piqué, por una infidelidad por parte del ex futbolista, el español se convirtió en protagonista de una nueva polémica luego de la viralización de un video que revelaría la perspectiva que mantiene el deportista respecto a su ex pareja.

El ex campeón del mundo con España, en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, fue parte de una reciente transmisión en vivo con un streamer francés llamado AmineMa Tue.

En el video difundido en diversas redes sociales, se puede ver como Piqué se coloca unos audífonos para escuchar la canción que AmineMa Tue le comparte. En el tema, el cual también fue reproducido para las personas que veían la transmisión, se puede escuchar un breve extracto que dice: “cuatro, cinco, seis, me gusta Shakira, La Jonquera, mi casa es tu casa”.

Aunque la frase no cuenta con mucho contexto, un gran número de usuarios lograron detectar que la palabra “Jonquera” es un burdel francés que se ubica en España, por lo que resultó inevitable, para decenas de seguidores de la colombiana, relacionar a la cantante con una trabajadora sexual de acuerdo con la canción.

¿Cómo reaccionó Piqué a la canción?

En el mismo video se puede notar como Piqué esboza una repentina sonrisa solo unos instantes después de que la canción mencione el nombre de Shakira para luego lanzar una carcajada mientras mira al streamer francés.

Lo anterior, generó toda clase de reacciones respecto a la reacción del ex futbolista, la mayoría, en su contra: “No puedo creer que sea la lo que hayan querido decir, me parece inconcebible que le haga eso a la madre de sus hijos”,”Él es el que necesita terapia, es él el que no pasa la página”, entre otros.

Sin embargo, y a pesar de la evidente reacción del español, otros más han señalado que Gerard reacciona solo cuando escucha el nombre de la madre de sus hijos y no presta atención al resto de la canción.

De igual manera, otros más han comentado que Piqué podría no tener referencia de lo que significa la palabra “Jonquera”, por lo que su reacción viene precedida, directamente, de la mención de Shakira.

Shakira y Gerard Piqué habrían hecho las paces hace unos meses en beneficio de sus hijos. Crédito: Mezcalent

¿Qué viene para Shakira?

Luego del lanzamiento de su nuevo disco “Las Mujeres Ya No Lloran”, en marzo pasado, Shakira ha formado parte de innumerables programas con la intención de hablar sobre este nuevo material así como su propia carrera.

Posterior a la publicación de su duodécimo álbum de estudio, la también empresaria anunció su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, el cual dará inicio en noviembre de este año y con el cual visitará un gran número de ciudades en los Estados Unidos.

