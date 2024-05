Checo Pérez saldrá de 18 en el GP de Mónaco de la Fórmula 1: “Fue un desastre absoluto”

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez no tuvo un buen día en el Gran Premio de Mónaco. Tras quedar eliminado en la primera ronda de clasificación (Q1) y largar desde la decimoctava posición, el subcampeón del mundo de Fórmula Uno del año pasado calificó la jornada como “un desastre absoluto”.

“Hoy fue un desastre absoluto, no los encontramos y no teníamos el ritmo. En mi última vuelta, cuando las cosas parecían ir bien, llegué a las curvas 6 y 7, que estaban llenas de tráfico; y luego había unas pegatinas o algo así tiradas en la pista; y no pude sacar la vuelta que quise”, explicó Checo, que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina.

Pérez se mostró frustrado por la falta de ritmo y el tráfico que encontró en su última vuelta, lo que le impidió mejorar su tiempo y pasar a la Q2. “Dos o tres décimas lo hubieran cambiado todo, pero no las saqué”, lamentó.

“Teníamos que haber estado en la Q3; y teniendo en cuenta que los márgenes han sido tan pequeños, una vuelta mejor hubiese cambiado las cosas de forma dramática. Fuimos quintos por la mañana (en el último entrenamiento libre”, así que sabíamos de lo que éramos capaces”, comentó el piloto tapatío en declaraciones recogidas por EFE.

A pesar de tener “buen ritmo de carrera”, el piloto de Red Bull considera que desde la decimoctava posición “no podemos hacer nada” debido a la dificultad para adelantar en Mónaco. “Está totalmente perdido el fin de semana”, sentenció.

