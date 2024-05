Kylian Mbappé sigue dando pistas sobre su futuro: “Lo que me espera es fantástico”

El delantero francés Kylian Mbappé disputó este sábado su último partido con el PSG de Francia en lo que fue la victoria en la Copa de Francia 2-1 ante el Olympique Lyon y tras el encuentro dejó claro que aunque le duele partir de su nación lo que está por venir será mucho mejor.

En declaraciones a la prensa Mbappé compartió sus sentimientos por esta nueva etapa que va a iniciar y en la cual aún no ha confirmado su destino, pero sigue asegurando que el nuevo reto en su carrera será fantástico.

“Lo que he tenido aquí no lo voy a encontrar en ningún sitio, pero tendré otras cosas y sé que también lo que me espera será fantástico”, aseguró el jugador, que abandona el PSG como máximo goleador de la historia.

Mbappé afirmó que le gustará saber que ha cambiado “la mentalidad” de los aficionados y que “cada más jóvenes querrán jugar en el PSG”.

“Espero que sigan viendo al PSG. Y a mí, es normal, espero, porque les he hecho soñar. He intentado cambiar un poco la mentalidad, darles ganas de jugar en el PSG y triunfar aquí. Siempre hemos querido inspirar a los jóvenes”, señalo.

El delantero reconoció que “después de tantos años aquí” siente “un dolor en el corazón” por saber que será su último partido.

Al tiempo se mostró feliz por el triunfo en la Copa de Francia, un trofeo que hacía tres años que no ganaban y que, dijo, es muy querido en el vestuario porque el PSG es el que más veces lo ha levantado.

