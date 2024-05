Kylian Mbappé da pistas sobre su nuevo destino tras ganar premio al mejor francés: “No estaré muy lejos”

El delantero francés Kylian Mbappé habló este lunes sobre lo que es dejar el PSG para emprender nuevos retos dentro del fútbol, todo ello durante la gala de reconocimiento al Mejor Jugador de la Temporada en Francia, premio que se acreditó tras su última campaña en París.

Ante los medios de comunicación presentes en la ceremonia, Mbappé se sinceró y dijo que se va esto marcará un adiós, pero luego comentó que no se va lejos lo que aumentó los rumores de su fichaje por el Real Madrid debido a que España tiene frontera directa con Francia.

“Me voy con la cabeza alta, lo he dado todo. Adiós o hasta pronto, no estaré muy lejos“, dijo el jugador, que lograba ese trofeo por quinto año consecutivo, un récord en los siete años que ha pasado en el PSG.

Antes de despedirse, Mbappé tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas, explicando que se va “con el corazón desgarrado” y expresó emoción por el reto que está por venir.

Mbappé afirmó sentir una gran emoción por poner fin a su carrera en Francia y dijo estar “orgulloso de haber podido llevar este campeonato (la Ligue 1) a lo más alto posible”.

De igual manera tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, para el entrenador, Luis Enrique, con quien dijo “la relación siempre ha sido fluida” y casi sin interés agradeció también al presidente, Nasser Al-Khelaifi.

Al mandamás del PSG le mencionó con boca pequeña antes de referirse al emir de Qatar, con quien fue más explícito: “Vino a buscarme a los 18 años, apostó por mi, fue comprensivo en muchas situaciones y me ha acompañado en la toma de esta decisión”.

El pasado viernes, en el vídeo en el que anunció públicamente que no seguiría en el PSG, ni siquiera nombró a Al-Khelaifi, lo que según los medios enfadó al presidente. Le Parisien señaló este lunes que ambos tuvieron una disputa subida de tono el pasado domingo, poco antes del último partido de la temporada del PSG en el Parque de los Príncipes.

En su discurso de recepción del premio a mejor jugador del año, elegido por sus pares, Mbappé reconoció que echará de menos la liga francesa, en la que dijo que siempre se ha sentido querido, pero se mostró confiado en que “lo que llega será muy excitante” y que descubrirá “cosas que también (le) harán muy feliz”.

Sigue leyendo: