Leyenda de Cruz Azul aplaude el trabajo de Martín Anselmi: “Es Valiente, me llamó la atención”

El histórico futbolista de la Máquina de Cruz Azul, Gerardo Torrado, decidió hablar sobre el gran momento que está atravesando el cuadro cementero bajo la dirección de Martín Anselmi al disputar la final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX y además con posibilidades de quedar campeón del balompié azteca para volver a levantar el trofeo como los monarcas de esta competencia.

Por medio de una entrevista ofrecida a Mediotiempo, el antiguo capitán celeste que justamente perdió la final de 2013 ante el Club América en el Estadio Azteca resaltó el gran trabajo que ha realizado el entrenador para impulsar a toda la plantilla a tener un impresionante desempeño en el campo de juego que se reflejó a lo largo del torneo Clausura 2024.

“No tenía mucho conocimiento de su forma de dirigir y de su idea de juego. Esta temporada seguí mucho más de cerca a Cruz Azul, de hecho estuve posteando en mis redes sociales al respecto, y desde el primer partido que vi al equipo jugar me llamó mucho la atención su intensidad, con y sin la pelota, sobre todo ese ímpetu de ser protagonista durante gran parte del partido y de ir a apretar en campo rival, dejando muchísimo espacio atrás de la defensa, que muchas veces en tu primera temporada y sin tener gran conocimiento del panel que tienes, hacerlo es valiente, y a mí eso desde un principio me llamó la atención, y me gusta, como propuesta de modelo de juego y de idea de juego, me llama mucho la atención”, expresó.

Gerardo Torrado también destacó todas las cualidades que ha tenido el equipo dirigido por el argentino para poder suplir bajas importantes como la del Toro Fernández, quien se rompió el ligamento cruzado en las primeras jornadas del campeonato azteca y se vieron obligados a cambiar su estrategia de juego para poder sumar victorias en cada uno de los partidos y llegar después a esta gran final contra el América.

“Es una virtud del técnico poder rearmar el cuadro y encontrar soluciones que te permitan seguir siendo protagonista. Ese es el conocimiento que vas adquiriendo como técnico de tu plantilla, y que le haya movido, de alguna forma, en algunos partidos, en la parte ofensiva y en la parte defensiva, a la hora de crear el juego y a la hora de defender, creo que es una virtud que habla de lo bien que Anselmi ve el futbol, junto con todo su cuerpo técnico. Seguramente está muy bien acompañado, y eso le permite tener muchas ideas y poderlas interpretar”, detalló.

“Me parece que es una gran rivalidad desde muchísimo tiempo atrás, de dos grandísimos equipos, con dos grandísimas aficiones y coincide que en estos últimos años, se han visto en la Final. Son dos equipos que están muy bien dirigidos, tienen muy buen plantel, uno más vasto que otro, pero que al final fueron los más regulares y hoy están en la Final”, agregó Torrado.

El partido de vuelta correspondiente a la gran final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX se llevará a cabo este domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca, donde Cruz Azul tendrá la tarea de conseguir la victoria para quitarle así las aspiraciones a los azulcrema de poder alzar el bicampeonato.

