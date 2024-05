Pep Guardiola asumió la culpa de la derrota del Manchester City: “Mi plan de juego no fue bueno”

El entrenador español, Pep Guardiola asumió la culpa de la derrota del Manchester City en la final de la FA Cup al afirmar que se equivocó en su plan de juego contra el Manchester United.

Los goles de los jóvenes Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo dieron el triunfo al Manchester United dirigido por el neerlandés Erik ten Hag.

El City desperdició varias oportunidades en la segunda mitad antes de que Jérémy Doku anotara un gol tardío, pero Guardiola insistió después en que la derrota fue culpa suya.

“Por mis decisiones no estuvimos en las posiciones adecuadas para atacarlos”, aseguró Guardiola en una conferencia de prensa. “Mi error. Mi plan de juego no fue bueno. Tácticamente, no fue bueno. No estuve bien hoy”.

Tras ir perdiendo 2-0 en la primera parte, Guardiola hizo cambios en el descanso dando entrada a Doku y Manuel Akanji. Julián Álvarez también entró al inicio de la segunda parte a expensas de Kevin De Bruyne.

“Planeas un partido para diferentes posiciones pero no funcionó”, agregó Guardiola. “Aun así, llegamos dos o tres veces al último tercio y a la línea de fondo y no hicimos ningún centro.

“Hicieron un gol de un tiro y el gol de Mainoo y nada más. Siempre, cuando jugamos contra el United, tenemos el control y creamos en la segunda mitad, pero no pudimos hacerlo.

“La segunda mitad fue mucho, mucho mejor. Fuimos más intensos, en parte porque estábamos 2-0 abajo y no teníamos nada que perder. Fue un partido reñido”.

Los jugadores del City recibieron permiso para celebrar su cuarto título consecutivo en un restaurante de Manchester el domingo.

El equipo también tuvo descanso el lunes y el martes antes de regresar a los entrenamientos el miércoles, pero Guardiola rechazó la sugerencia de que el City no estaba preparado para enfrentar al United.

“No, todo lo contrario”, dijo. “Estaban completamente concentrados y cómo reaccionaron fue muy bueno. Felicitaciones al Manchester United por ganar la FA Cup. Creo que mi plan de juego no fue bueno”.

Seguir leyendo:

El Manchester United es campeón de la FA Cup tras vencer al Manchester City

Pep Guardiola es el mejor entrenador de la Premier League: “Defenderemos este galardón en el futuro”

Jack Grealish lo volvió a hacer: El inglés festejó a lo grande el título del Manchester City [Video]