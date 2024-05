Exjugador venezolano de los Mets, Endy Chavez, demanda a su compatriota Melvin Mora por fraude de $1.2 millones de dólares

El ex jugador venezolano de los New York Mets, Endy Chávez, emprendió acciones legales contra su compatriota y también ex jugador de Grandes Ligas, Melvin Mora, acusándolo de haberle defraudado $1.2 millones de dólares en un inversión que realizaron juntos, esto según informó el New York Post.

Chávez presentó su demanda ante la Corte de Manhattan, alegando que Mora le pidió prestada la cantidad antes mencionada y que la comenzaría a pagar en cuotas a partir de 2019, pero aún no ha efectuado dichos pagos.

En su demanda, el ex guardabosque afirma que el demandado cometió fraude e incumplimiento de contrato, alegando además que “no ha pagado y sigue sin pagar” la deuda.

Ex-Mets outfielder Endy Chavez sues former MLB All-Star Melvin Mora over $1.2M investment fraud: ‘I trusted him’ https://t.co/vjhqrWQuyL pic.twitter.com/vKtNb8X9k1 — New York Post (@nypost) May 26, 2024

Según la información que ha surgido alrededor del caso, la notificación de la demanda fue entregada por el propio ex jardinero de los Mets a su compatriota y ex jugador de los Baltimore Orioles, esto durante un juego de béisbol organizado por el Salón de la Fama en Cooperstown.

En su petición resaltada en la demanda, Endy Chávez reclama la cantidad de $5 millones de dólares por daños y perjuicios. Asimismo, hay que destacar que, según el abogado del demandante, Mora solo ha devuelto $50,000 dólares en todo este tiempo.

“Traicionó la confianza de Endy”, dijo el abogado Blit. “No creemos que fuera una empresa legítima. Creemos que le robó su dinero”.

Por su parte, Endy Chávez ofreció declaraciones al New York Post, en las que lamentó la forma en la que actuó su compatriota y afirmó, que este defraudó su confianza. “Melvin era mi amigo, somos del mismo país. Le admiraba y confiaba en él”, expresó.

“Me prometió una y otra vez que se trataba de un préstamo y una inversión segura, y cuando por fin acepté, desapareció con mi dinero. Quedé destrozado económicamente, avergonzado y dolido. No quería demandarle así, pero dejó de devolverme las llamadas y nunca me devolvió el resto del dinero”, sentenció.

