Myrka Dellanos abre su clóset en ‘La Mesa Caliente’ y muestra los increíbles outfits que tiene

La presentadora estadounidense de televisión Myrka Dellanos compartió en ‘La Mesa Caliente’, programa que conduce en la cadena Telemundo, cómo es su clóset, algo que ha causado curiosidad entre sus fanáticos, debido a los espectaculares outfits que generalmente usa.

“Quiero enseñarles un poquito de mi clóset, he aprovechado para abrir mi armario, traerlo aquí al foro de ‘La Mesa Caliente’, pero unas cositas. Eso es porque algunas veces ustedes me preguntan o me dicen lo que les gusta de mis looks, si quieren ideas, así que aquí van algunas de ellas”, dijo.

La conductora indicó que cuando no está en la pantalla chica, sus colores favoritos para vestir son el blanco, negro y beige. Sin embargo, para el show o algunas actividades usa colores fuertes.

Uno de los outfits que usó fue un traje de sastre color lila, que indicó que no lo usa para el programa debido a las aberturas que tiene.

Otra de las opciones que mostró Myrka Dellanos fue un vestido romántico, para una salida de día con un plan relajado.

En el caso de un evento nocturno, la periodista mostró un vestido que es ideal para viajar, ya que lo puede guardar y la tela no se va a arrugar. Este atuendo lo usó para el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami y tenía varias aberturas que hacían que mostrara su piel.

“Yo me visto depende de cómo me sienta ese día”, dijo en el show de televisión.

Luego de esto, mostró un conjunto de tela sintética y afirmó que es una de sus vestimentas más cómodas para salir.

Cuando acude a alguna conferencia, Myrka Dellanos lleva un look más sofisticado y por eso mostró un espectacular sobretodo de color beige, que le dio un aire elegante a la famosa.

Los televidentes de ‘La Mesa Caliente’ se mostraron encantados con este segmento y los looks de la conductora. Por eso han dejado mensajes en el canal de YouTube como: “Me encanta esta sección, más entregas, please”, “Con ese cuerpo de princesa combinado con Barbie, cualquier vestido se le mira espectacular… Qué bella ropa… y ella guapísima y lo que le sigue”.

Sigue leyendo:

· ‘Todavía está en el hospital’: Myrka Dellanos pide por la recuperación de su madre

· Myrka Dellanos atraviesa una difícil situación: “Tengo fe de que vamos a seguir adelante”

· Myrka Dellanos con un nuevo proyecto ofrece herramientas para enfrentar la depresión y la ansiedad