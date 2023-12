Myrka Dellanos con un nuevo proyecto ofrece herramientas para enfrentar la depresión y la ansiedad

Myrka Dellanos, reconocida por su extraordinario trabajo en la televisión, ha utilizado su plataforma para abordar temas importantes a través de la red social de la camarita, donde supera los tres millones de seguidores.

Recordemos que durante unas semanas la conductora de televisión tomó un descanso en la aplicación debido a un ayuno que realiza de manera anual. Sin embargo, regresó con las pilas recargadas para abordar destacados temas de interés, pues estamos hablando de la ansiedad y depresión.

“¡Hoy dimos inicio a un bello movimiento destinado a sanar la depresión y la ansiedad! ¡Bajo el lema ‘Quitémonos La Máscara!’, queremos fomentar un gozo sobrenatural y tener las herramientas para seguir viviendo”, comenzó escribiendo en la publicación colgada.

“¡Gracias a todos los que se unieron hoy para Quitarnos La Máscara! ¡Gracias a: @marivi_leon_ @enterateconmariviysara @mysanitas @florida.blue. Gracias a @canaanchurchmiami; a @jaimeliligarcia, Pastor Jaime por esas poderosas palabras y testimonio; @zoraidaorcial por la organización y consejitos! Y a Frank de @Enterate por creer en este proyecto. Hoy es un parteaguas en este movimiento! Únete!”, finalizó diciendo en la publicación.

A su vez, explicó que la intención es prestarle una mano amiga a todo aquel que esté enfrentando una compleja situación. Por ello, no dudó en ofrecer herramientas para los que deseen encontrar una solución, y qué mejor manera que ella, porque lo entiende a la perfección.

“¡Qué bueno me encantaría participar”, “Que buen movimiento, revoluciona los sentimientos de soledad, aburrimiento, desesperanza!! Y muestra que el aislarse no es la solución”, “Hola princesa de Dios, me gustaría unirme al grupo por favor. Bendiciones”, “Es tan terrible tener depresión, quisiera liberarme por completo de esa enfermedad, es terrible”, “Gracias por todo, Absolutamente todo, cada palabra, cada consejo, apoyo y empatía que tuviste para conmigo, mi alma aún duele, pero ahora tengo la fe que esto será temporal”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

