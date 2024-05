¿Qué pasó con las mujeres a las que les cerraron su negocio por vender desayunos a María Corina Machado?

El caso de las mujeres a las que el gobierno de Nicolás Maduro les cerró su pequeño restaurante, en un alejado pueblo de Venezuela, causó indignación y se viralizó en las redes sociales. ¿El motivo que llevó al régimen socialista a tomar esa decisión? Ellas atendieron y vendieron desayunos a la líder opositora María Corina Machado, a quien le expresaron su admiración y deseos de cambios.

Horas después de que funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, órgano encargado de la administración tributaria, llegaron acompañados de militares al negocio, ubicado en la precaria localidad de Corozo Pando, en el estado Guárico, la dirigente y su equipo regresaron para conocer la situación de la familia.

Machado narró en su cuenta de X: “¡Qué bárbaras son estas mujeres! Les presento a las Hernández: Elis, Mileidis, Pastora y mi tocaya Corina, dueñas del restaurante Pancho Grill en Corozo Pando, Guárico. Como ya muchos saben, el miércoles el Seniat les cerró el negocio porque nos vendieron el desayuno, cuando íbamos camino a San Fernando”.

En la red social, la exdiputada a la Asamblea Nacional de Venezuela señaló que la acción intimidatoria del régimen socialista terminó en que muchas personas desde distintas partes del país le encargaron empanadas, incluso desde el exterior. Agregó que una persona les solicitó desayunos para los niños de su comunidad.

Como el restaurante permanece cerrado, las mujeres, al día siguiente, instalaron un fogón, mesas, sillas y comenzaron a vender la comida debajo de un árbol que está al lado del establecimiento.

Nos contaron que nada más hoy habían hecho 45 empanadas, algo que hacía años que no pasaba. Y debajo del anuncio del Seniat pusieron esta joya de cartel…. pic.twitter.com/HDOdpotSsx — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 24, 2024

La familia, narró Machado, logró vender 45 empanadas y debajo de la etiqueta de clausura que dejó el Seniat en su local, escribió “hasta el final”, una frase fuertemente usada en la campaña de Edmundo González Urrutia para las elecciones presidenciales de Venezuela, fijadas para el 28 de julio.

“Ya saben, de ahora en adelante, todo el que venga de Calabozo hacia San Fernando, tiene que parar aquí en Pancho Grill, un ícono de la lucha por la libertad y la dignidad de este país”, expresó la líder opositora en un video. “Para mí ha sido una bendición conocerlas. Ustedes son un ejemplo y quiero que sepan que cuentan con nosotros”, dijo en otro material difundido en la red social.

Por venderle 14 desayunos a María Corina Machado

Horas después de que María Corina Machado estuvo en el restaurante, se viralizó un video en el que las mujeres denunciaban que autoridades del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, acompañadas de militares, les estaban cerrando su establecimiento de comida.

“Aquí nos están cerrando el negocio porque vino María Corina Machado a visitarnos y pasó y gracias a Dios nos compró 14 desayunos. Aquí nos llegó el Seniat. El Seniat nos está cerrando el negocio a nosotras, que somos unas mujeres trabajadoras y luchadoras, que diario vendemos dos comidas y nos están cerrando el negocio”, dijo una de las víctimas.

Aseguró que en la zona hay varios restaurantes, panaderías y licorerías y que, sin embargo, ese era el único local donde estaban los funcionarios fiscalizando. Agregó que todas tienen hijos que están estudiando en la universidad y que su madre sufrió un Accidente Cerebrovascular, por lo que deben comprarme medicamentos.

“Miren cómo nos están cerrando el negocio. No vendemos 50 comidas diarias, aquí estamos, esto es en Corozo Pando vía San Fernando de Apure”, continuó la persona que documentó el procedimiento. “A veces no se vende, ayer vendimos una empanada, para que tú vengas a decirme que tenemos que tener máquina fiscal. Aquí no pasa nadie, estamos trabajando con las uñas”, añadió otra de las Hernández.

Esto es infame. Es fascismo puro! El Seniat cerrando un local en Corozo Pando porque en la mañana pasó @MariaCorinaYA en su camino hacia Apure y les compró unos desayunos. Están destruyendo la vida de una familia que se quedó a trabajar en Venezuela. pic.twitter.com/Y9h8ioSyI9 — Luis Trincado (@LuisTrincado) May 22, 2024

En Venezuela, se ha vuelto común que el régimen de Nicolás Maduro actúe en contra de los comercios y personas que ofrecen servicios a María Corina Machado. Esto incluye locales donde adquiere alimentos, hoteles donde se aloja y empresas que le alquilan camiones y equipos para sus eventos. Incluso, se han reportado detenciones arbitrarias en estos casos.

Sigue leyendo:

• Régimen de Venezuela cerró pequeño restaurante donde María Corina Machado compró desayunos

• María Corina Machado: “Venezuela tiene no solo un candidato, sino a su próximo presidente”

• Venezuela recompondrá las relaciones con EE.UU. si pierde el chavismo, dice el candidato opositor