Régimen de Venezuela cerró pequeño restaurante donde María Corina Machado compró desayunos

El régimen de Nicolás Maduro cerró un pequeño restaurante, ubicado en un lejano y olvidado pueblo de Venezuela, poco después de que la líder de oposición María Corina Machado comprara en ese lugar desayunos para su equipo, cuando viajaba por el estado Apure, ubicado al suroeste del país.

Vente Venezuela, el movimiento político de la exdiputada a la Asamblea Nacional venezolana, publicó un video en horas de la mañana del miércoles en el que se ve a Machado conversando con las propietarias del sitio ubicado en la localidad de Corozo Pando. Emocionadas, le expresaron sus deseos de cambio.

Una de ellas le dijo a la dirigente: “Estábamos hablando de ti ahorita, y vimos esos carros y dijimos ‘¿será que va María Corina ahí?’… ¡qué emoción!”. Mientras que la otra mujer agregó: “¡Vamos pa´lante! Porque te queremos allá arriba (en la Presidencia), porque de aquí vamos a salir”.

"Yo le dije a mi hermana: 'ahí viene María Corina'".



Ambas se tomaron una foto con María Corina Machado, quien siguió el camino hacia Guárico, y ya en horas de la noche se viralizó un video en el que las mujeres denunciaron que autoridades del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, órgano encargado de la administración tributaria, acompañadas de militares, les estaban cerrando su establecimiento de comida.

“Aquí nos están cerrando el negocio porque vino María Corina Machado a visitarnos y pasó y gracias a Dios nos compró 14 desayunos. Aquí nos llegó el Seniat. El Seniat nos está cerrando el negocio a nosotras, que somos unas mujeres trabajadoras y luchadoras, que diario vendemos dos comidas y nos están cerrando el negocio”, dijo una de las víctimas de la persecución socialista en un video.

Aseguró que en la zona hay varios restaurantes, panaderías y licorerías y que, sin embargo, ese era el único local donde estaban los funcionarios fiscalizando. Agregó que todas tienen hijos que están estudiando en la universidad y que su madre sufrió un Accidente Cerebrovascular, por lo que deben comprarme medicamentos.

“Miren cómo nos están cerrando el negocio. No vendemos 50 comidas diarias, aquí estamos, esto es en Corozo Pando vía San Fernando de Apure”, continuó la persona que documentó el procedimiento. “A veces no se vende, ayer vendimos una empanada, para que tú vengas a decirme que tenemos que tener máquina fiscal. Aquí no pasa nadie, estamos trabajando con las uñas”, añadió otra.

Esto es infame. Es fascismo puro! El Seniat cerrando un local en Corozo Pando porque en la mañana pasó @MariaCorinaYA en su camino hacia Apure y les compró unos desayunos. Están destruyendo la vida de una familia que se quedó a trabajar en Venezuela.

En Venezuela se volvió cotidiano que el régimen de Nicolás Maduro tome medidas contra los comercios y personas que prestan servicios a María Corina Machado, como los locales donde compra alimentos, los hoteles donde se hospeda y las empresas que le alquilan camiones y equipos que necesita para sus mítines. Se ha denunciado, incluso, detenciones arbitrarias.

Pese a las trabas, la dirigente continuó su gira en apoyo al candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Este viernes, en el estado Amazonas, al sur de Venezuela, un ciudadano le gritaba durante un recorrido: “¡María, entra en el mío (en mi negocio), así me lo cierren!”.

“Aquí se acabó el miedo”, afirmó la líder.

María Corina Machado ganó el 22 de octubre del año pasado la elección primaria de la oposición con 93% de los votos, pero al ser ratificada una inhabilitación política en su contra, calificada de inconstitucional, no pudo inscribirse como candidata a la elección presidencial, fijada para el 28 de julio.

Frente a ese obstáculo, nombró a la filósofa Corina Yoris como su sustituta, pero tampoco pudo inscribirse por razones que nunca fueron aclaradas por las autoridades.

Finalmente, Edmundo González Urrutia, quien ocupaba provisionalmente la candidatura, fue formalizado como el abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática ante la imposibilidad de nombrar a otro candidato, nuevamente, por los bloqueos del chavismo en la página del Consejo Nacional Electoral.

