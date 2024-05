“Soy alcohólico y por eso estuve cerca de la muerte”: Exjugador colombiano Fredy Guarín se confiesa

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín lleva un largo proceso de recuperación tras intensos problemas de adicción que lo llevaron a una inestabilidad emocional, personal y profesional.

Guarín habló de las experiencias que ha tenido a raíz de estos problemas y contó cuál es su estado actual tras su ardua desintoxicación: “Estoy feliz, no me cambio por nada en el mundo. Estoy viviendo el día a día, tranquilo y proyectado. Estoy plenamente en paz y con muchas ganas de poder vivir la vida de una persona normal, que se levanta, entrena, trabaja, llega en la noche a la casa y descansa”, dijo en entrevista con la revista Semana.

La antigua figura del equipo Millonarios reconoció que no tuvo un “buen retiro” del fútbol, pues todo en su vida giraba en torno a ese deporte y no generó un plan b que le produjera ingresos: “Lo mío fue durante 20 años entregarme al fútbol y es lo que yo sé hacer. Tampoco me preparé para otras cosas. Quedé como desamparado y tomé decisiones que no fueron buenas. Me tocó aprender. Vuelvo atrás para recordar lo malo que hice, impulsarme para adelante y seguir llevando la mejor vida”.

Guarín confesó que se desvió y se aferró al alcohol, lo que lo llevó a cometer errores, tomar malas decisiones y herir a su círculo social y familiar, siendo el alcohol el principal detonante de sus problemas. “Soy alcohólico, lo reconozco y soy un adicto en recuperación. Pero aprender es de gran motivación. Estuve cerca de la muerte”, aseveró al medio citado.

Fredy Guarín disputó un total de 58 partidos con Colombia. / AP Photo: Kamran Jebreili

Agregó que fue alcohólico social durante varios años mientras era un futbolista activo y que su adicción empeoró tras salir de Millonarios, alcanzando su punto más crítico en los últimos tres años, “había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental”, añadió.

Aseguró que, pese a que pidió ayuda en varias ocasiones, recaía y fue donde le tocó recurrir a profesionales que lo orientaran en su proceso de recuperación. “Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando para poder remediar muchas cosas”, sostuvo.

El exfutbolista admitió haber perdido su matrimonio y hogar con Andreína Fiallo debido al alcohol, lamentando profundamente la pérdida por sus malas decisiones tomadas. También reconoció que ella fue una “gran compañera, excelente mamá y me queda aceptar, perdonarme y desearle lo mejor en su vida”.

