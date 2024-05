T-Mobile sube los precios de sus planes a partir del 1 de junio

A partir del 1 de junio, los clientes de T-Mobile con planes antiguos verán un aumento en sus facturas mensuales. La empresa ha justificado este incremento debido al aumento de costos y la inflación, siendo la primera vez en casi una década que ajustan sus tarifas.

“Por primera vez en casi una década, en respuesta a los crecientes costos y la inflación, estamos realizando pequeños ajustes en algunos de nuestros planes de tarifas más antiguos”, explicó el sitio web de T-Mobile.

“A partir del 5 de junio, la tarifa de su plan de voz aumentará en $5 por línea al mes”, añadió el sitio.

T-Mobile no especificó cuáles planes en específico están incluidos en este cambio de precios. Sin embargo, sí se ha informado quealgunos de los planes afectados incluyen T-Mobile ONE, Simple Choice, Magenta, Magenta Max, Magenta 55 Plus y Magenta Amplified.

Según The Mobile Report, algunos clientes han reportado aumentos de $2, dependiendo del plan.

Los clientes fueron informados que los servicios, beneficios y precios promocionales se mantendrán sin cambios, y los cargos adicionales se añadirán automáticamente a las facturas después del 15 de junio.

“T-Mobile se compromete a ofrecer el mejor valor en servicios inalámbricos postpago con precios bajos y una red 5G diferenciada y de primera clase, y no tenemos intención de cambiar eso”, dijo T-Mobile en una declaración a USA TODAY.

Un memorando interno enviado a los empleados y reportado por CNET indicó que los planes más recientes de Go5G no tendrán incrementos en los precios, ni los clientes que tengan la garantía de bloqueo de precios de T-Mobile o líneas gratuitas.

El año pasado, T-Mobile recibió críticas por sus planes de migrar a los usuarios con servicios antiguos a versiones más caras y nuevas. Este plan fue rápidamente descartado después de filtrarse sus detalles y recibir comentarios negativos de los clientes.

El CEO de T-Mobile, Mike Sievert, posteriormente declaró que se trataba de una prueba a pequeña escala, no de una iniciativa nacional amplia, pero la empresa decidió no continuar incluso con la prueba limitada tras la reacción negativa abrumadora de los clientes.

