Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 30 de mayo al 5 de junio

Aventura en el Barclays Center

Los Reyes de la bachata, Aventura, regresan para complacer a quienes no pudieron verlos en el Madison, y este jueves 30 de mayo traerán su gira “Cerrando Ciclos” al escenario del Barclays Center. Conocidos por sus éxitos mundiales y su impacto en la música latina, la agrupación promete una experiencia inolvidable para sus fieles seguidores y a todos los amantes de la bachata, para cerrar un capítulo, ya que esta histórica gira marcará la última vez que Romeo Santos y Aventura se unirán en el escenario. A las 8:00 pm. Boletos: ticketmaster.com. Foto: Cortesía

Silvestre Dangond y su “Ta Malo USA Tour”

Este viernes 31 de mayo, el Radio City Hall recibirá al cantante colombiano Silvestre Dangond con su gira “Ta Malo USA Tour” que reúne lo mejor de su repertorio a lo largo de más de 20 años de carrera. Será un viaje musical inolvidable para los “silvestristas” de Nueva York, una verdadera celebración de la música y la cultura vallenata. Entre los temas que han resonado en sus conciertos, se destacan “A Blanco y Negro”, “Cásate Conmigo”, “Las Locuras Mías”, así como su nuevo éxito “Tú o Yo”junto a Carlos Vives. A las 8:00 pm. Entradas: http://www.ticketmaster.com. Foto: Cortesía

El Whitney Museum celebra el Pride Month

El Whitney Museum of American Art presentará una serie de programas y eventos públicos gratuitos en sus instalaciones para celebrar el Orgullo durante todo el mes de junio. La celebración inicia este viernes 31 de mayo con actuaciones vocales del Coro Masculino LGBTQ+ de la Ciudad de Nueva York, coincidiendo con una de las noches de Viernes Gratis del Whitney. Durante este evento, conjuntos corales se reunirán en todo el Museo para ofrecer a los visitantes una serie de interpretaciones espontáneas que resonarán por los pasillos. La velada culminará con una actuación final que contará con la participación de más de 200 cantantes en las escalinatas de la entrada principal del Whitney. La entrada gratuita al Whitney comienza a las 5 p.m. cada viernes. Para una agenda completa de eventos, visite:https://whitney.org/pride-2024. Foto Summer Surgent-Gough

Arranca el programa de marionetas móviles

La City Parks Foundation acaba de anunciar el regreso de CityParks PuppetMobile con la producción original gratuita y familiar de marionetas, “Cinderella Samba”, con funciones que se llevarán a cabo a partir de este sábado 1 de junio hasta el mes de agosto en parques y espacios comunitarios de los cinco condados de la ciudad. “Cinderella Samba” es un giro contemporáneo al clásico cuento de hadas “Cenicienta” y tiene lugar en el exuberante paisaje de Brasil, donde, gracias a la ayuda de su hada madrina, Cenicienta asiste a la mayor gala de Carnaval de Río de Janeiro y baila samba con el Príncipe Paulo. La animada producción presenta una banda sonora original encargada especialmente que pone la samba en el centro del escenario; carrozas del festival de Carnaval hechas a mano; y marionetas únicas que visten sus trajes de celebración creados por los expertos titiriteros del Swedish Cottage Marionette Theatre en Central Park. Para una lista de fechas y lugares, visite: cityparksfoundation.org/puppetmobile.

La Dimensión Latina en el Lehman Center

El Lehman Center presentará a la legendaria banda de salsa venezolana, Dimensión Latina, después de más de 20 años de ausencia en los escenarios de los Estados Unidos. La agrupación regresará con su gira “Now or Never” para inaugurar el verano con una noche increíble de música latina, junto al invitado especial, el vocalista cubano Alexander Abreu. La Dimensión Latina es un tesoro musical nacional de Caracas, Venezuela, cuya banda original incluía figuras icónicas como Oscar D’León, Andy Montañez, Jesús Narváez, José Rodríguez, César Monges y César “Albóndiga” Monjes. Con una trayectoria de más de 50 años, la banda se ha convertido en uno de los nombres notables en la historia temprana de la salsa en el continente americano, creando éxitos como “Llorarás,” “Culpable Soy Yo,” y “Taboga”. El sábado 1 de junio, a las 8 pm, en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. Boletos: llamando al 718-960-8833 o en línea en https://www.lehmancenter.org/events/dimension-latina. Foto: Lehman Center

Canciones de cuna en el Carnegie Hall

Este sábado 1 de junio a las 3:00 pm, puede asistir al Carnegie Hall para escuchar encantadoras canciones de cuna escritas por familias de la ciudad de Nueva York y de todo el mundo interpretadas en el escenario por artistas destacados, como parte del The Lullaby Project. El Proyecto de Canciones de Cuna?ahora en su 12ª temporada?es un programa en rápida expansión en el que nuevos padres y personas embarazadas trabajan con músicos profesionales para crear canciones de cuna personales para sus bebés. En este concierto anual, disfrute de interpretaciones en vivo de nuevas canciones, celebre los momentos íntimos de la vida familiar, conozca las historias detrás de las canciones y experimente este poderoso programa a través de su música. En el Zankel Hall del Carnegie Hall (881 Seventh Avenue) Para más información, visite:https://www.carnegiehall.org. Foto:Lullaby Project Celebration Concert by Fadi Kheir.

Reik en el Radio City Music Hall

La aclamada banda de pop latino, Reik, llega a Nueva York con su muy esperada gira PANORAMA 2024 TOUR que estará recorriendo 25 ciudades a lo largo de Estados Unidos. Producida por Loud And Live Entertainment, la gira promete sumergir a los fanáticos en un viaje musical inolvidable en el que la agrupación interpretará una variedad tanto de sus éxitos clásicos, como “Noviembre sin Ti” y “Creo en Ti”, así como sus canciones más cautivadoras recientes, como “Te acuerdas” y “Enemigos”. En el Radio City Music Hall (1260 Avenue Of The Americas), a las 8:00 pm. Boletos disponibles en http://www.tickemaster.com.

Vuelven las Latin Restaurant Weeks

Latin Restaurant Weeks (LRW) celebra su segundo año en la ciudad para aumentar la conciencia sobre los chefs, propietarios de restaurantes, proveedores de catering, cafeterías, panaderías y eventos culinarios emergentes locales latinos, mientras destaca la diversidad de sabores ofrecidos en toda la ciudad. La campaña “Buen Provecho” ? bon appétit ? alienta a los residentes y turistas a expandir su paladar durante el evento de dos semanas que comienza el viernes 7 de junio y se extiende hasta el viernes 21 de junio, cenando en uno de los lugares participantes de la campaña, que tendrán menúes especiales a precios fijos. Para más información, visite: www.latinrestaurantweeks.com.