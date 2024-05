Dmitry Bivol descarta al Canelo Álvarez y coloca a Terence Crawford como el ganador de su posible combate

El reconocido boxeador ruso, Dmitry Bivol, realizó unas contundentes declaraciones en las que aseguró que el peleador estadounidense Terence Crawford es el mejor pugilista de la actualidad y esto le permitiría conseguir una victoria ante el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en el posible combate que protagonizarán si se llega a llegar a un acuerdo entre las partes.

Durante una entrevista ofrecida para Seconds Out, el ruso se mostró bastante emocionado por los deseos del jeque Turki Al-Alshikh en poder lograr que el Canelo y Crawford se puedan ver las caras en el ring al considerar que son dos de los mejores peleadores libra por libra del planeta.

“En cuanto a la pelea de Canelo y Crawford, Turki Al-Alshikh, Su Excelencia, dijo que quiere hacer esa pelea. Es una pelea impresionante, una pelea enorme”, expresó Bivol.

El ruso también consideró que el ganador de este enfrentamiento sería el mismo estadounidense debido a que posee una mayor “inteligencia boxística” que el Canelo Álvarez y esto le permitiría poder aprovechar su rendimiento en cada uno de los rounds.

“Creo que Crawford es uno de los mejores peleadores en el mundo en este momento. Es el mejor o el segundo mejor, pero está entre esos lugares. Creo que tiene mejor inteligencia boxística que Canelo”, enfatizó.

“Yo nunca he visto a Crawford personalmente, no lo he conocido, no sé cuál es su tamaño. No sé cuántos kilos él pudiera subir en su cuerpo. Quizás es el mismo peso, pero es más bajito, no lo sé”, finalizó el pugilista.

No vio la pelea de Canelo vs Munguía

En la entrevista Dmitry Bivol también aseguró que no quiso ver la pelea entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía debido a que no le generaba ningún tipo de interés y además de eso tuvo algunas razones personales que le impidieron poder hacerlo.

“No vi la pelea, para serte honesto, porque cuando estoy en un campamento de preparación, yo tengo a mi rival, y tengo que estar concentrado en mi oponente. No quise perder tiempo, ni perder energía, ni emociones en otras peleas. Tampoco vi la pelea entre Fury y Usyk, solo vi algunos resúmenes”, relató.

“Cuando ves una pelea, estás perdiendo algo de energía, o al menos yo la pierdo, por eso no me gusta hacerlo. En el campamento de preparación, solo puedo gastar energía con mi oponente. Después de mi pelea, por supuesto que la veré, cuando ya esté libre de esa pelea, por eso no vi la pelea de Canelo contra Munguía, solo ví resúmenes”, concluyó Bivol.

Sigue leyendo:

–Revancha entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury ya tiene fecha

–David Benavídez contó parte de su trayectoria en más de 10 años como boxeador

–Promesa del boxeo puertorriqueño Xander Zayas se dejó ver en el Citi Field apoyando a New York Mets