David Benavídez contó parte de su trayectoria en más de 10 años como boxeador

Antes de ser el “Mexican Monster” David Benavídez pasó por un largo proceso en el que inició como sparring de otros grandes boxeadores. Esta etapa en su carrera le ayudó a mejorar mucho su desempeño en el ring.

Benavídez tuvo su primera pelea oficial en agosto de 2013 y casi 11 años después el boxeador de ascendencia mexicana tiene un récord invicto de 28-0 con 24 de esas victorias por la vía del nocaut.

Una de las cosas que más le ayudó a Benavídez a mejorar en el ring fue realizar sparring con otros boxeadores de gran nivel. Una práctica que afirmó recientemente en una entrevista para ESNEWS que fue clave en su carrera.

“He tenido muchas muy buenas sesiones de sparring. Mis respetos a todos los campeones que me aceptaron como su sparring, que me dieron su conocimiento, y que me dieron la oportunidad de hacer sparring con ellos. Estoy contento de que me hayan permitido compartir el ring con ellos”, explicó el pugilista.

David Benavidez durante la pelea ante Francy Ntetu en 2016. Crédito: Gregory Payan | AP

Desde mayo de 2022 Benavídez es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo para quedarse con el título se lo debe arrebatar a Canelo Álvarez, quien sigue sin aceptar una pelea ante el joven pugilista.

Benavídez lleva al menos un año tratando de conseguir una pelea ante Álvarez. Sin embargo el “Bandera Roja” ha sido rechazado en múltiples ocasiones por el actual campeón absoluto del peso supermediano.

Pero parece que Benavídez no solo ha sido rechazado por Canelo como rival en una pelea oficial. Sino que recientemente el joven boxeador contó cómo también fue rechazado como sparring hace algunos años.

Canelo le dijo que no a Benavídez para ser su sparring en 2017

En una entrevista para ESNEWS David Benavidez contó que en el año 2017, cuando aún no era un boxeador tan reconocido, se postuló como sparring de Canelo para su pelea ante Gennady Golvkin. Sin embargo en tapatío lo rechazó.

Canelo Álvarez ostenta los cuatro cinturones del peso supermediano. Crédito: AP

“He hecho sparring con todos, pero el único peleador con el que no he hecho sparring es Canelo. Iba en camino a hacer sparring con él, yo estaba en Big Bear. Eso fue en 2017. Estaba haciendo sparring con Golovkin, y luego iba a ir a hacer sparring con Canelo, pero luego, alguien de su campamento me llamó y me dijo que no“, comentó Benavídez en la charla.

Además el “Mexican Monster”, como suelen apodarle, dio los motivos que le dieron para rechazarlo como sparring de Canelo.

“Me dijeron que querían cancelarlo, porque no querían que fuéramos con él, y luego llevarse sus secretos a Golovkin. Y por eso fue”, explicó el boxeador que en aquel momento tenía solo 20 años.

