Danka Castro: tres momentos polémicos que ha protagonizado en ‘Top Chef VIP 3’

Danka, joven actriz mexicana, se ha convertido en una de las participantes más controversiales del programa ‘Top Chef VIP 3’, pues su nombre ha aparecido en varios momentos polémicos que se han viralizado en las redes sociales.

En el show de cocina de Telemundo, las instrucciones son algo de rigor, al igual que el manejo de las emociones, pues esto podría influir en que algún detalle salga bien o mal en la preparación.

En el caso de la artista, ha tenido situaciones en las que ha mostrado su personalidad y no ha gustado a algunos televidentes, también sus reacciones son consideradas por algunos de desproporcionadas.

Una de las situaciones que ha protagonizado recientemente fue con la eliminación de su mamá Daniela Castro. Después de que anunciaron la decisión, rompió a llorar desconsoladamente, afirmando que la iba a extrañar un montón dentro de la competencia, pues claro está, era un apoyo fundamental para ella.

Sin embargo, muchos consideraron que no manejó tan bien la noticia y que en realidad no era para tanto.

Otro capítulo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales ha sido por una advertencia que le hizo Alicia Machado: “No está padre, si tú y yo somos amigos, cuando yo no estoy, que se sienten a hablar pestes de mí. Yo nada más te digo que te cuides, estos son unos tiburones, tú no, tú estás empezando una carrera preciosa con una imagen lindísima. El niño habla porquerías de mí, el Galeano, el otro, a estas personas ni las conozco y ya ni me interesa”.

La ex reina venezolana de belleza le dijo que no tenía nada en contra de Danka, pero que no le gusta que hablen mal y ella esté ahí, porque asegura que hay un grupo que quiere ponerla en su contra.

Por si fuera poco, Danka también llamó la atención este viernes cuando en la prueba que les pusieron, que consistía en preparar un menú saludable para niños, decidió usar colorantes artificiales.

Varios jueces le dijeron que no estaba bien y ella comentó: “Tampoco todo tiene que ser saludable, tiene que tener una chispa de dulzura y ahí entra mi dulzura”.

