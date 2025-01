Metapneumovirus humano: qué es y qué dicen los expertos respecto a si podría convertirse en pandemia

En las últimas semanas, China ha registrado un aumento significativo de casos de infecciones respiratorias causadas por el metapneumovirus humano (HMPV).

Si bien las autoridades sanitarias han descartado que la situación represente un riesgo sanitario global como el Covid-19, el incremento de enfermedades respiratorias ha encendido las alarmas, especialmente en los meses de invierno.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, las tasas de enfermedades similares a la gripe han crecido en este invierno de 2024, generando preocupación entre la población y las autoridades. Sin embargo, expertos aseguran que no se trata de un escenario pandémico.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, afirmó que las enfermedades parecen ser menos graves y propagarse en menor escala que el año anterior. Además, las autoridades han desmentido rumores sobre hospitales colapsados, enfatizando la importancia de mantener medidas básicas de higiene.

¿Qué es el metapneumovirus humano (HMPV)?

El HMPV pertenece a la familia Paramyxoviridae y fue identificado por primera vez en 2001 en los Países Bajos. Sin embargo, estudios serológicos revelan que este virus ya circulaba entre humanos desde 1950, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos.

Es un agente que causa infecciones respiratorias agudas (IRA), con un patrón estacional que se intensifica en los meses fríos.

“Es un virus que, en los últimos años, ha cobrado mayor relevancia debido a 2 factores: el aumento de casos y la mejora de las técnicas diagnósticas, como el PCR, que permiten identificar infecciones y coinfecciones de forma más rápida”, explicó el médico infectólogo Roberto Debbag en declaraciones a Infobae.

El HMPV se transmite, principalmente, a través de secreciones respiratorias al toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas, como juguetes o picaportes.

Según la Asociación Americana del Pulmón (ALA, por sus siglas en inglés), sus síntomas incluyen tos, secreción nasal, fiebre y dolor de garganta. Aunque generalmente se asemejan a los de un resfriado común, en casos graves puede provocar bronquitis, neumonía y dificultad respiratoria severa.

Para la mayoría de las personas, el HMPV no supone un peligro grave. No obstante, ciertos grupos son más vulnerables, como los niños menores de 5 años, los ancianos y las personas inmunocomprometidas. En estos casos, la infección puede derivar en complicaciones graves, incluida la neumonía.

“El metapneumovirus es bien conocido y es la segunda causa de enfermedades respiratorias en invierno en Argentina”, señaló el infectólogo Ricardo Teijeiro. Por su parte, Debbag añadió: “En los niños menores de un año, la infección puede tener mayor gravedad. En adultos, puede causar desde bronquitis hasta neumonías, afectando principalmente las vías respiratorias bajas”.

El NIH reporta que en adultos mayores que residen en hogares de cuidado, la morbimortalidad asociada al HMPV puede alcanzar el 10%. Esto subraya la importancia de proteger a las poblaciones más susceptibles mediante medidas preventivas.

El brote en China: ¿una situación preocupante?

A pesar del incremento de casos en China, los expertos insisten en que no debe compararse con la pandemia de Covid-19. Según el infectólogo Teijeiro, no es posible que un virus conocido como el HMPV cause una pandemia. “Son brotes epidémicos locales que suelen aparecer durante la temporada de virus respiratorios. Estos brotes comienzan en Asia, pasan a Europa y EE.UU., y luego llegan al hemisferio sur en invierno”, explicó Debbag.

Además, especialistas destacan que el brote actual no solo involucra al HMPV, sino también a otros virus como la influenza y el sincicial respiratorio, lo que se conoce como coinfecciones. Paul Griffin, director de enfermedades infecciosas en Mater Health Services en Brisbane, señaló que, en este momento, lo más importante es educar a la población sobre el virus para reducir su transmisión.

Las medidas preventivas recomendadas para evitar el contagio del HMPV son similares a las de otros virus respiratorios. La ALA y otros organismos de salud aconsejan:

1) Quedarse en casa si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria.

2) Mantener una higiene adecuada de las manos, lavándolas frecuentemente con agua y jabón.

3) Usar mascarillas en espacios públicos si se está enfermo.

4) Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Durante la pandemia de Covid-19, estas prácticas demostraron ser efectivas para reducir la transmisión de diversas enfermedades respiratorias. “No sugiero que volvamos a las restricciones estrictas del Covid, pero quedarnos en casa y practicar buena higiene sigue siendo crucial”, afirmó Griffin. Teijeiro coincidió, destacando que estas medidas son especialmente necesarias durante los brotes, no de manera indiscriminada.

El HMPV no representa una amenaza global, pero su capacidad de afectar gravemente a grupos vulnerables merece atención. La clave para minimizar su impacto radica en la educación sanitaria y la prevención. Las autoridades chinas han enfatizado la importancia de mantener medidas básicas de higiene y rechazar la desinformación, una estrategia que podría replicarse en otros países para evitar la propagación de rumores alarmistas.

