Andrea Meza habla con Rodner Figueroa de los cambios que han hecho en el Miss Universo

Andrea Meza, Miss Universo 2020, habló recientemente sobre los cambios que se han hecho en el certamen de belleza más importante del mundo y que en su caso le sirvió como plataforma para desarrollarse como presentadora de la cadena Telemundo.

En una entrevista con Rodner Figueroa, la mexicana dijo: “Han pasado demasiados cambios, desde que cambiaron de dueños, de las reglas, si hablamos del reglamento hay cosas que a mí me parecen bien, como por ejemplo el tema de la edad, me parece fenomenal, que puedan participar mamás. Miss Colombia de la edición pasada, por ejemplo, una mujer brillante, guapísima, con un corazón enorme, una niña divina que su sueño era ir a Miss Universo y no podía porque ella tenía una nena y llegó lejísimos, al top 5”.

Además de esto, comentó que le parece favorable estas modificaciones. “Yo sé que es controversial porque hay quienes dicen ‘¿qué tiene que hacer ahí una señora de 50, plus?’”.

La ex reina de belleza, quien está en ‘Hoy Día y ‘En Casa con Telemundo’, considera que no se deben discriminar los sueños de los demás, ya que todos merecen una oportunidad.

“Creo que sí, y estoy de acuerdo contigo, es una responsabilidad muy grande con el jurado, tú te tienes que alinear a los valores de la competencia y si la competencia está siendo así de abierta y liberal, tienes que alinearte a esto y que tus parámetros sean con base en eso, porque si a lo mejor vienes con una visión más limitada entonces ya no estás siendo justo al reglamento de la competencia”, afirmó.

La Miss Universo 2020 también habló de la polémica de Miss Teen USA y Miss USA, quienes alegaron problemas de salud mental para renunciar a sus coronas.

“Algo que yo he recalcado y que se los quiero mencionar aquí es que la dueña de Miss USA cambió”, explicó la presentadora.

Luego, recordó que esta venta pudo influir en que haya habido cambios duros dentro de la competencia de belleza.

“A mi me da la impresión de que esta persona no ha hecho lo que debería de hacer por las chicas y que más allá de ayudarlas y haberlas apoyado en ese transcurso a Miss Universo o a Miss Teen, en lugar de apoyarlas y hacer de esta experiencia algo bueno, memorable, que te cambie la vida, ha hecho todo lo contrario”, dijo.

