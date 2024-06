Críticas para Top Chef VIP 3 por caer en el mismo drama de La Casa de los Famosos 4

El público de Telemundo está resentido con la producción de Top Chef VIP 3, porque el nuevo drama que reina dentro de la competencia, más parece estar emulando a La Casa de los Famosos 4. Los fans de esta competencia de cocina siempre admiraron este proyecto por tener una magia diferente, muchísimo más alejada de las estrategias de nominación y desconfianza que reinan en el reality número uno de la televisión hispana.

Top Chef VIP 3: No se soportan y saltan chispas entre Galeano y Alicia Machado, ¿quién puede más?

En esta tercera temporada muchos personajes están dando de qué hablar, por cómo están llevando el show a puntos de quiebre inesperados. Alicia Machado, Danka Castro, Galeano y El Niño Prodigio están convirtiéndose en personajes que no salen de la boca del público, y todo parece no encontrar un punto intermedio, se mueven entre lo bueno y lo malo de manera indiscriminada.

Estos son algunos de los comentarios que el público está dejando en las redes sociales sobre la nueva temporada de Top Chef VIP 3:

“Esto paso a ser la casa de los famosos“, “Me parece una falta de respeto q cambien la temática del programa es una programa de cocina no la casa de los famosos. Por favor nunca antes visto en las temporadas anteriores”, “Ya le están cambiando el concepto al programa ahora le quieren poner drama y chismes 🙄🙄🙄 tan bueno y sano que era ese programa antes”, “Si supone que el programa se trata de cocina no de chisme, despierten, esto no es la casa de los famosos“.

El desafío de Clovis: la reconciliación de Maripily Rivera y Aleska Génesis

El público ve que en esta nueva edición, el programa no sólo está exponiendo la competencia de cocina, sino también la convivencia, y es que muchos participantes parecen haber olvidado que aquí lo que les permitirá conocer la victoria son sus habilidades como chefs y no la apreciación del público, ya que en esta competencia los televidentes no votan para salvar a su favorito, ni para eliminar a los menos populares del show.

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP 3, de Telemundo aquí:

· ¿Quién ganó la inmunidad en ‘Top Chef VIP’ hoy 31 de mayo?

· Top Chef VIP 3: Entre lágrimas despidieron a Mariana Botas

· Top Chef VIP 3: Gabriel Coronel ingresa a la competencia en reemplazo de Mark Tacher