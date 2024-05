Top Chef VIP 3: No se soportan y saltan chispas entre Galeano y Alicia Machado, ¿quién puede más?

José María Galeano y Alicia Machado son los personajes más polémicos de Top Chef VIP 3, primero porque parece que entre ellos saltan chispas y no de amor, sino de pelea. Parece que no se soportan, parece que no se llevan, parece que no importa lo que pase ellos simplemente no cuajan juntos y en medio de los fogones alguno de los parece que terminará ardiendo por una u otra razón.

Parece que al agua y el aceite tienen más en común que este par, pero ene medio de todo el estrés y la chispa que los rodea hay quienes los aman, muchos otros los odian y hay quienes se atreven a decir que del odio al amor y hay un paso…

¿Será?

Alicia afirma que ella no le tiene miedo a Geleano, que ella sabe que muchos no le dicen nada porque el español por todo se enoja, pero ella no conoce el miedo ante los hombres. Sin embargo, aún y cuando hay quienes quieran pensar que entre ellos lo que hay es una química que ni ellos han sido capaces de ver, la verdad es que para muchos otros el español quiere eliminar a “La Machado” a como de lugar.

Los fans lo dicen así en Instagram: “El no sabe que @machadooficial lo puede sacar a el😂😂😂😂 a el se le nota sus malas intenciones lo dijo clarito anoche”.

Viendo cómo se llevan y cómo la competencia los va consumiendo al punto que muchos creen que hay que esperar y ver quién puede más y aguanta hasta el final, ya muchos comenzaron con las apuestas. De momento hay más a favor de Alicia Machado. Creen que la venezolana “se comerá vivo” al español. Mientras que otros aseguran que Galeano es tan buen estratega que podría estar listo para entrar a La Casa de los Famosos con este perfil.

¿Quién puede más? Esa es la pregunta del millón y no necesariamente se definirá con la técnica de cocina, sino con el carácter dentro de la competencia.

