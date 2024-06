Héctor González Iñárritu apuesta por el tricampeonato de las Águilas del América

El director operativo de las Águilas del Club América, Héctor González Iñárritu, se mostró bastante enfocado en seguir manteniendo los altos estándares deportivos del cuadro azulcrema para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX y así luchar por alcanzar la histórica hazaña de ser el primer equipo que logra el tricampeonato dentro del balompié azteca.

En declaraciones ofrecidas para Mediotiempo, el directivo de las Águilas del Club América destacó que ya están planificando y desarrollando las mejores estrategias posibles junto con el director técnico André Jardine para poder tener un equipo completo que pueda mantener el mismo nivel competitivo que el registrado durante el torneo Apertura 2023 y el Clausura 2024 de la Liga MX y así ser nuevamente candidatos para levantar el trofeo de campeón en el próximo torneo.

“Estamos muy contentos por todo el apoyo de la afición, que son los que se merecen estos trofeos. El domingo se celebró en la noche un rato y el lunes ya estábamos en Monterrey con la femenil, que desafortunadamente perdimos en penaltis, y el martes fue el festejo con la afición en el Azteca. Como pueden ver las copas ya están en las vitrinas y nosotros ya estamos trabajando para la 16″, expresó.

“Prácticamente no hay tregua, hay un compromiso muy grande, una responsabilidad muy fuerte con la afición y con el señor Azcárraga que es dueño del equipo y todo el equipo ya está trabajando en la planeación. Obviamente en el verano cada quien tomará algunos días de descanso, pero aquí se trabaja todo el día y 24/7″, agregó Iñárritu en sus declaraciones.

A pesar de este enfoque para lograr el título número 16 como monarcas de la Liga MX no descartó el deseo de la directiva de Coapa en poder conquistar los diversos campeonatos internacionales en los que participan; entre estos se encuentran la Leagues Cup junto con los equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos y la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Sí, ya todos los equipos operativos, deportivos, están haciendo la planeación, están haciendo toda la parte de la reestructura que se viene, toda la logística porque se vienen partidos amistosos, la Leagues Cup, igual que las categorías menores y las femeniles. Esta máquina no se para”, enfatizó el directivo.

“Yo siempre he dicho que el equipo, es el equipo completo, no solo los titulares. En un equipo hay talentos complementarios, pero para ganar necesitamos de todos y ahora la banca hizo sinergia junto con los titulares, porque los cambios fueron clave en muchos partidos, ellos estaban conscientes, hay una competencia importante, eso es lo que se ha creado en el equipo y la competencia interna es la que te hace crecer. Entonces tanto titulares como banca estaban muy comprometidos, era ser una familia, era una hermandad muy grande y eso se demuestra en la cancha, con los buenos partidos y en los que no se jugó al nivel que hubiéramos querido”, concluyó.

