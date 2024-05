Cristiano Ronaldo impulsa su negocio digital y abre una nueva colección de NFTs

El delantero portugués y principal estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, sorprendió a todos sus seguidores esta semana al anunciar una nueva colección tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) en la que todas las personas que lo adquieran podrán vivir una experiencia única con respecto al deportista.

El anuncio lo realizó el jugador a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter) lo realiza en colaboración con la plataforma Binance y llevará por nombre “Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia”.

“La nueva colección de NFT, el cuarto lanzamiento de NFTs fruto de la colaboración plurianual entre Binance y Cristiano Ronaldo, es una oportunidad para que los aficionados recorren los lugares que han sido fundamentales en la carrera de CR7: Madeira, Lisboa, Manchester, Madrid, Turín, Arabia Saudí y Portugal. Para crear la colección, se seleccionaron cuidadosamente artistas locales con vínculos personales con estos lugares icónicos de la carrera de Cristiano, para que aportaran su diseño único para cada NFT”, explicó Binance en un comunicado.

Por su parte, Cristiano Ronaldo se mostró bastante emocionado de lanzar esta nueva colección que se convierte en la cuarta que tiene el astro portugués en su carrera; asimismo destacó que espera que sus aficionados puedan disfrutar de algunos de los más grandes momentos de su carrera en esta colección especial.

“Estoy emocionado de que esta nueva colección de NFT con Binance ofrezca a los fans fragmentos de mi trayectoria a lo largo de mi historia futbolística”, resaltó el artillero que se ha convertido en toda una sensación en Arabia Saudí.

“Cada lugar en ‘Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia’ significa mucho para mí personalmente y no puedo esperar a que los aficionados vean los grandes momentos de mi carrera a través de esta colección especial de obras de arte. Trabajar con artistas que realmente capturan el sentimiento de cada lugar hace que esta experiencia sea aún más sentimental, y como NFTs, estos momentos de mi trayectoria pueden vivir para siempre”, enfatizó.

La nueva colección de NFTs de Cristiano Ronaldo se lanzará en dos entregas que iniciaron el 29 de mayo en emblemáticas locaciones de Madeira, Lisboa y Manchester, y culminará con una subasta que se realizará este próximo 6 de junio en la que incluirá un grupo limitado de NFT “Super Super Raros” (SSR).

“Mi paso por Madrid fue un capítulo decisivo en mi carrera, uno que ocupa un lugar especial en mi corazón. Madrid, con su rica herencia futbolística y sus apasionados aficionados, me brindó el escenario perfecto para mostrar mis habilidades y superar los límites de lo que creía posible. Cada partido, cada gol, era una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol. Madrid me abrazó con los brazos abiertos y juntos conseguimos hazañas extraordinarias que quedarán grabadas para siempre en mi memoria”, concluyó Ronaldo.

