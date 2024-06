Sergio Basáñez hace frente a todas las críticas que recibe por su emprendimiento de caldo de huesos

Sergio Basáñez explicó que decidió emprender este negocio de elaboración y venta de caldo de huesos debido a su interés por la alimentación saludable y la nutrición. Aseguró que su producto era de alta calidad y que se elaboraba de forma artesanal, con ingredientes naturales y sin conservantes ni aditivos.

Desde que dio a conocer su nueva ocupación, pues los comentarios negativos en su contra no pararon y luego de dos meses no dudó en hablar de eso durante su visita a ‘Ventaneando’: “Me echaron mucha grilla… pero eso me ayudó”.

“Dijeron que estaba en bancarrota y que tenía mi puestito, me dio mucha risa, es que yo iba a los bazares (…) Después de todo este chismarajo que se hizo, pues ya lo colocamos en un supermercado, en otro supermercado, en una farmacia y ahí va la cosa jalando”, le contó a los presentadores del espacio televisivo.

“Nos está yendo afortunadamente bien, apenas es un bebé, estamos empujándolo para que crezca, pero ahí vamos”, expresó bastante contento por su emprendimiento.

El actor también mencionó que el caldo de huesos tiene numerosos beneficios para la salud, ya que es rico en colágeno, vitaminas y minerales, además de ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y mantener la piel, las articulaciones y los huesos sanos.

“Nos dijo prueben esto que es muy saludable, se lo empezamos a comprar porque ella tiene una tienda naturista y entonces otro amigo, Alejandro Barrios, dice ‘Oye, pues esto está muy bueno por qué no lo hacemos en grande y le vendemos salud a las personas y de ahí salió la idea'”, agregó el reconocido galán de telenovelas.

Los comentarios negativos por este emprendimiento abundan en las redes sociales, Basáñez se mostró orgulloso de su proyecto y aseguró estar disfrutando de esta nueva experiencia. Como actor, ha participado en numerosas telenovelas y obras de teatro, por lo que este paso hacia el mundo de la gastronomía representa un nuevo desafío en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Sergio Basáñez de galán de telenovelas a vender caldo de huesos

· Exponen fotos íntimas del actor Sergio Basáñez

· Final de ‘Por amar sin ley’: Hora y fecha para ver último capítulo en vivo por Univision