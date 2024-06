Primarias en Puerto Rico: Jenniffer González viste a gemelos con mensajes alusivos a su candidatura

Nueva York – La comisionada residente en Washington D.C. y precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las primarias de este domingo en Puerto Rico, Jenniffer González, vistió a sus gemelos con mamelucos que incluían un mensaje a su favor.

“Mami va a ser la próxima gobernadora de Puerto Rico” y “Vote for my MOM”, leía la ropa color azul marino y blanco.

González quien se mide al incumbente Pedro Pierluisi, compartió imágenes en sus redes en las que se le ve cargando a los pequeños Jenniffer Nydia Mercedes y José Yovin Jorge junto a su esposo José Yovin Vargas.

Un mensaje introductorio a las imágenes lee: “Por el futuro de ellos”.

Por el futuro de ellos…🩵💙

Tras subir las imágenes, la comisionada se trasladó junto a su esposo a la escuela Salvador Brau de Carolina, donde votó a eso de las 12:30 p.m.

Al lugar también la acompañó su madre Nydia Angélica Colón Zayas. En declaraciones a la prensa desde el lugar, la precandidata indicó que acatará la decisión de la mayoría.

“Cuando yo comencé en la juventud de mi partido, jamás me vi en una papeleta por la gobernación, pero fue el pueblo de Puerto Rico quien me retó y me instó a esta candidatura. Ahora le corresponde al pueblo de Puerto Rico evaluar, ejecutar y yo voy a acatar lo que ellos decidan en las urnas. Hoy es el día para escoger y hacer una gran diferencia en su gobierno, todo estará en las manos de los votantes”, sostuvo González.

Hoy ejercí mi derecho al Voto en Carolina junto a mi amado esposo José Yovin y acompañada de mami. Les invito a ejercer su derecho al Voto.

Al ser cuestionada sobre las denuncias del jefe de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo, en el sentido que algunos funcionarios de colegio de González llegaron a las escuelas con camisetas con propaganda política a su favor, González respondió: “Inicialmente, habíamos comprado unas camisetas con el logo de la palma, del partido, porque no puede tener el logo de los candidatos. Pero, los funcionarios del gobernador no quisieron, así que no se permitió el uso de las mismas, pero aun así unas personas de manera individual llevaron sus camisas, pero se las cambiaron rápido, estamos hablando de dos o tres personas nada más. Se llegó a un acuerdo y por eso no repartimos esas camisetas que habíamos comprado”.

Pierluisi votó más temprano

En el caso de Pierluisi, este votó más temprano en la Escuela Abraham Lincoln en el Viejo San Juan.

El incumbente ejerció su derecho, a eso de las 9:20 a.m., junto a su novia Fabiola Ansótegui Blanc.

De entrada, dijo estar convencido en que prevalecerá en la contienda.

¡Ya ejercí mi derecho al voto! 🗳️

Progresista, por ti y por los tuyos, por la continuidad de progreso que mereces, ¡sal a votar!



¡Ya ejercí mi derecho al voto! 🗳️

Progresista, por ti y por los tuyos, por la continuidad de progreso que mereces, ¡sal a votar!

Ya los colegios están abiertos, tienes hasta las 5:00pm. ¡Cuentan conmigo y yo cuento con ustedes! #Primarias #Continuidad #Estabilidad…

“Estoy en paz, tranquilo y con mucha fe en Dios en que vamos a prevalecer. La participación de hoy debe estar entre 350,000 a 400,000 votantes, pero no importa cuál sea la participación, espero prevalecer”, anticipó el primer mandatario.

“Lo que yo propongo es continuidad de progreso, de obra, justicia social, lucha por la igualdad”, añadió.

La Encuesta de El Nuevo Día, cuyos resultados fueron divulgados esta semana, arrojaron que la contienda entre González y Pierluisi está bastante cerrada. El sondeo reveló que los estadistas se encontraban virtualmente empatados con una mínima diferencia de 51% versus 49 % en favor de la aspirante.

Precandidatos del PNP a comisaría residente confiados en que ganarán

En el caso de los precandidatos a la comisaría residente por el PNP, William Villafañe, asociado a Pierluisi, votó a eso de las 10:11 a.m. en la escuela especializada Pablo Casals de Bayamón.

Desde allí, dijo estar confiado en que la “campaña de respeto” que ha encabezado le garantizará la victoria.

“Ha sido una campaña de respeto, de decoro e, incluso, he hablado bien del compañero que está compitiendo para la misma posición. Nos hemos enfocado en plantear propuestas noveles, ideas más allá de las que típicamente se consideran”, planteó a periodistas mientras lo acompañaban su esposa y dos hijos.

Los colegios están abiertos hasta las 5:00 p.m. ¡Sal a votar!

Según Villafañe, de prevalecer en el proceso, reforzará su trabajo para ganar el respaldo de los que no favorecieron su campaña.

“Nosotros hemos hecho una campaña enfocada, más que en la primaria, en la elección general, y tengo toda la tranquilidad y la fuerza moral para solicitar a todos los compañeros que participaron en este proceso que nos unamos, de cara a las elecciones generales”, agregó.

Román, de la facción de González, votó en la Escuela Modular Benicia Vélez en Yauco, a donde arribó junto a su madre y su novia antes del mediodía.

Contento de completar el proceso democrático que ejercemos hoy y disfrutar del gran cambio en el gobierno que @JGO_2024 y yo estamos listos para ofrecerte. #ElEquipoDelCambio en ruta al triunfo y camino a la estadidad. #EstamosListos #TodosConElmer

“Estoy más que preparado; estoy súper tranquilo porque hicimos lo que teníamos que hacer. Hemos ido a través de todo Puerto Rico llevando ese mensaje de esperanza, de cambio; ese mensaje de ideas que estamos listos para empezar a trabajar en enero de 2025″, declaró Román.

Román también apostó a la unidad del PNP, independientemente de los resultados.

“Estoy sumamente confiado en que vamos a prevalecer, pero por supuesto, después del 2 de junio vamos a unificar el partido. Lo que hicimos durante este proceso primarista es darle una opción a este pueblo estadista de un cambio de liderato para atender sus preocupaciones que son genuinas y, por tanto, estoy más que convencido de que hemos llevado este mensaje y que el electorado nos va a favorecer. Por supuesto, también las puertas van a estar abiertas para William Villafañe, que también se una al equipo”, añadió.

En la contienda por la comisaría residente, los resultados de la Encuesta de El Nuevo Día apuntan a que Villafañe ganaría este domingo las primarias con diferencia de 54% versus 44 % sobre Román.

Los populares no enfrentan primarias para la candidatura de comisaría residente, ya que Pablo José Hernández Rivera es el único candidato.

