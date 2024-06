LUMA Energy confirma apagones en centros de votación en Puerto Rico en medio de primarias

Nueva York – La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Puerto Rico, Jessika Padilla Rivera, aseguró esta mañana que las interrupciones en el servicio eléctrico en algunos centros de votación no afectarán los procesos relacionados con las primarias de ley que se realizan en la isla.

“El que no haya servicio eléctrico o se interrumpa durante el día no afecta el proceso de votación”, declaró Padilla Rivera en una conferencia de prensa en la que anunció la apertura de los colegios electorales a las 9 a.m. para las primarias del Partido Popular Democrático (PPD) y las del Nuevo Progresista (PNP).

“Su voto será contado y su voz será escuchada”, argumentó la funcionaria de la CEE, oficina encargada de organizar y liderar los procesos electorales en la isla.

“Indistintamente, el centro de votación no tenga servicio eléctrico, esto no interrumpe la operación electoral. Las máquinas de escrutinio tienen batería, funcionan sin estar conectadas a una corriente. De igual manera, la tableta…tiene batería; no necesita estar conectada para poderse utilizar….”, insistió Padilla Rivera.

Según la funcionaria, se ha mantenido en comunicación con LUMA Energy, y ayer, en una reunión, se habían identificado 42 centros de votación con problemas eléctricos.

“Muchos de ellos fueron sustituidos, otros de ellos se les proveyó generadores eléctricos. Actualmente, quedaban dos pendientes y a estos dos centros de votación también se le brindaron generadores eléctricos”, expresó la portavoz de la CEE en el intercambio con los medios.

LUMA Energy confirma que 15 centros de votación no tenían luz

Tras las declaraciones de la presidenta alterna de la CEE, LUMA Energy, consorcio privado encargado de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en P.R., confirmó que 15 centros de votación no contaban con el servicio eléctrico poco después del mediodía de hoy.

LUMA indicó que se estaban priorizando los trabajos para resolver averías en las zonas afectadas.

“De 1,433 centros de votación, hay 15 que son los que están fuera de servicio y estamos dando prioridad”, precisó el portavoz de la compañía, Hugo Sorrentini.

La empresa esperaba por la División de Operaciones para ofrecer más detalles sobre los inconvenientes.

Para las 12:30 p.m., el portal de LUMA arrojaba que unos 32,302 clientes, equivalente al 2.2% del total de los abonados, se encontraban sin el servicio.

Precandidato a la gobernación por el PPD votó en medio de apagón

Precisamente, el precandidato a la gobernación por el PPD experimentó uno de los apagones, esta mañana, justo cuando ejercía su derecho al voto en la Escuela Aurora Waldorf, en Cupey.

“Es inaceptable y nos trae a la atención lo que ha sido un problema constante. Hoy, es un proceso electoral, pero aquí debe haber mucha gente que necesita energía eléctrica para vivir”, declaró a medios de prensa el representante popular quien se enfrenta al senador Juan Zaragoza en su aspiración a la gobernación.

Ortiz tuvo que colocar sus papeletas directamente en la urna, porque la máquina de escrutinio electrónico no estaba funcionando por la falta de luz. El servicio fue interrumpido en ese colegio electoral a eso de las 9:50 a.m.

Un tuit con una foto desde la cuenta del precandidato a las 12:12 p.m. avisaba que había votado.

Ya ejercí mi derecho como ciudadano y mi responsabilidad como Popular. Ahora es tu turno. Dame tu voto y tu confianza para ser tu próximo gobernador. #JuntosSomosLaFuerza pic.twitter.com/NkvVdOld0r — Jesus Manuel Ortiz (@jmortizpr) June 2, 2024

“Esta es la mejor demostración de lo que ha sido el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en los últimos ocho años y que hace falta fiscalizar los contratos de LUMA Energy. (…) No hemos avanzado en tener un sistema de energía eléctrica confiable”, señaló el presidente del PPD.

