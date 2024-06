Trump se crea un TikTok y en menos de 24 horas ya supera en seguidores a la campaña de Biden

El expresidente Donald Trump se creó una cuenta en la red social TikTok el sábado en la noche y en menos de 24 horas ya ha superado en seguidores a la cuenta de la campaña del presidente Joe Biden.

En el video de lanzamiento de la cuenta, el expresidente aparece junto al presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, en una pelea por el título de UFC en Nueva Jersey.

El video comenzó con White diciéndole a la cámara: “El presidente ahora está en TikTok”, y Trump continuó diciendo: “Es un honor”. El video de 13 segundos luego muestra a Trump entrando a la pelea del sábado por la noche en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, y saludando a los fanáticos y otros miembros de la audiencia.

Hasta la publicación de esta nota, el video acumula 40,7 millones de reproducciones. Asimismo, la cuenta de Trump tiene 2,5 millones de seguidores, más de seis veces los seguidores de la cuenta Biden-Harris HQ, que se inició en Febrero.

¿Trump cambia de opinión?

La creación de su cuenta en TikTok parece evidenciar un cambio de opinión del expresidente Trump con respecto a TikTok. Durante su presidencia, Trump intentó prohibir TikTok en una orden ejecutiva que buscaba obligar a la empresa matriz china de TikTok, ByteDance, a vender sus activos estadounidenses. La misma fue bloqueada posteriormente.

No obstante, recientemente Trump se opuso a los esfuerzos por prohibir TikTok este año.

Si bien esta es la cuenta oficial de Trump, en la red social tiene varias cuentas de sus fanáticos. Una de ellas es el súper PAC, MAGA Inc., la cual se unió a TikTok el mes pasado bajo el nombre @MAGA. Tiene más de 17.000 seguidores y ha acumulado más de 176.000 me gusta desde su lanzamiento, hasta el domingo.

“MAGA INC no cederá ninguna plataforma a Joe Biden y los demócratas que están tratando de destruir nuestro país”, dijo el mes pasado Taylor Budowich, director ejecutivo de MAGA Inc., sobre el lanzamiento de TikTok del súper PAC, según The Hill. “Nos aseguraremos de que la agenda Estados Unidos primero del presidente Trump llegue a todos los rincones de Internet y a todos los distritos electorales de este país”.

Sigue leyendo: