TSA comenzará a aplicar plenamente la Ley REAL ID el 7 de mayo para viajes en EE.UU.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) anunció el viernes la implementación inminente de sus medidas de cumplimiento de la Ley REAL ID en los puntos de control de la TSA en todo el país, a partir del 7 de mayo.

Después de años de demoras, la TSA comenzará a aplicar la Ley Real ID el 7 de mayo. Los viajeros que vuelen dentro del país deberán presentar una licencia que cumpla con los requisitos de la REAL ID o una alternativa aceptable cuando pasen por los controles de seguridad.

“La Secretaria Noem y la administración Trump están implementando la Ley REAL ID de 2005 y sus regulaciones el 7 de mayo, según lo ordenado por el Congreso y el pueblo estadounidense”, declaró Adam Stahl, un funcionario de la TSA en funciones de Administrador.

“El requisito de la Ley REAL ID refuerza la seguridad al dificultar la falsificación de identificaciones fraudulentas, lo que frustra a delincuentes y terroristas. La TSA implementará la Ley REAL ID de manera eficaz y eficiente, garantizando la seguridad de los pasajeros y trabajando para minimizar las interrupciones operativas en los aeropuertos”, dijo Stahl.

El 7 de mayo, la TSA ya no aceptará identificaciones estatales que no cumplan con la normativa REAL ID en los controles de seguridad de la TSA.

Todos los pasajeros de aerolíneas mayores de 18 años, incluidos los miembros de TSA PreCheck®, deben presentar una identificación que cumpla con la normativa REAL ID u otra identificación válida, como un pasaporte, en los controles de seguridad de la TSA.

Qué sucede a quienes no cumplan con presentar una Real ID a la TSA

Los pasajeros que presenten una identificación emitida por el estado que no cumpla con la norma REAL ID y que no tengan otra alternativa aceptable (por ejemplo, pasaporte) pueden esperar enfrentar demoras, controles adicionales y la posibilidad de no ser admitidos en el punto de control de seguridad, advirtió la TSA en un comunicado.

¿Qué es la Real ID?

Las credenciales de Real ID son licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por el estado que cumplen con los estándares de seguridad establecidos por el gobierno federal.

A partir del 7 de mayo, quienes utilicen una identificación emitida por el estado para abordar vuelos comerciales, ingresar a centrales nucleares o acceder a ciertas instalaciones federales deberán tener una que cumpla con los requisitos de la Real ID.

Quienes no tengan una Real ID deberán presentar otras credenciales aprobadas, como un pasaporte. Pero una Real ID no sustituye al pasaporte para viajes internacionales.

¿Cómo puedo comprobar si tengo una Real ID?

Busque en su licencia una estrella cerca de la parte superior. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las tarjetas que cumplen con la Real ID tienen una marca. Se enumeran ejemplos de una estrella amarilla o negra, una estrella blanca dentro de un círculo amarillo o negro, o una estrella dentro de la figura de un oso.

El diseño de la licencia de conducir de Kansas cumple con los requisitos federales de identificación para fines de seguridad aeroportuaria de la Ley Real ID. Crédito: Kansas Department of Revenue | AP

El DMV de Nueva York está aumentando el número de citas diarias para Real ID

El DMV de Nueva York informó que los jueves, algunas oficinas abrirán hasta más tarde y ofrecerán servicios exclusivos de Real ID.

Algunos locales en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester abrirán los sábados. Además, el personal del DMV procesará solicitudes en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, del 18 al 27 de abril en el Centro de Convenciones Jacob Javits de Manhattan.

