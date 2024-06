Vera Wang sorprende luciendo cuerpazo en traje de baño a sus 74 años

Una de las diseñadoras más prestigiosas a nivel mundial, Vera Wang, sorprendió a propios y extraños gracias a unas fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, en las que se dejó admirar luciendo cuerpazo a sus 74 años con un traje de baño. Rápidamente, sus admiradores destacaron que pareciera que “envejece al revés”, debido a que luce una juvenil apariencia.

En las fotografías, que no tardaron en viralizarse, se puede ver a la diseñadora desde una piscina, posando con un traje de baño color blanco, de escote recto y con breteles finos. El bañador dejó a la vista su impactante figura, la cual destacó con unos accesorios: un par de aros largos con pedrería plateada, un brazalete a tono y anteojos de sol XL estilo cat eye negros de su propia cápsula. Para completar el estilismo a puro glamour, eligió un par de sandalias veraniegas con suela blanca estilo track y tiras finas llenas de apliques brillantes en color plata, a tono con la joyería seleccionada.

“Feliz verano”, fue el mensaje que eligió Wang para acompañar sus postales, que generaron mucho revuelo entre sus seguidores. Además de acumular más de 24 mil ‘Me Gusta’, consiguió un sinfín de comentarios en donde los elogios sobre su apariencia fueron los protagonistas.

“El tiempo se inclina ante ti y deja de moverse”, “La eterna juventud. Debes tener el síndrome de Benjamin Button”, “¡Estás envejeciendo hacia atrás, hermana!”, “¿Cómo es posible que te veas así? Necesito dejar de comer pizza inmediatamente”; “Luciendo increíble, como siempre”, fueron algunas de las reacciones más destacadas por parte de los usuarios, que quedaron realmente atónitos por su apariencia y vitalidad.

Desliza para ver las fotos de Vera Wang

El secreto de la eterna juventud de Vera Wang

Vera Wang atribuye su aspecto juvenil a factores naturales y no a estrictas rutinas alimenticias o de ejercicios. Esto teniendo en cuenta que, el año pasado, en diálogo con Page Six Style, insinuó que no sigue una dieta del todo saludable. Incluso, admitió que le encantan los locales de comida rápida y suele darse ese el lujo de consumir ese tipo de alimentos.

Hace un tiempo atrás, había revelado que el secreto de su juventud radica en cosas sencillas y cotidianas, como, por ejemplo, seguir trabajando pese a su edad, dormir bien, disfrutar de “un cóctel de vodka ocasional” y evitar la exposición excesiva al sol, lo que claramente ayuda a que su piel luzca radiante y joven.

