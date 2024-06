Yailin La Más Viral reapareció en Instagram con unas sensuales fotos en bikini

La cantante dominicana Yailin La Más Viral subió a su cuenta en Instagram unas fotografías con un bikini blanco. Las imágenes alborotaron las redes sociales, debido a que la famosa mostró su escultural cuerpo.

Para acompañar las imágenes, la artista dejó unos emojis tropicales que demostraron su gusto por el Caribe.

Su público no desaprovechó la oportunidad de comentarle y por eso le dejaron mensajes como: “Yailin es como el fénix cuando regresa llega con todo yo desde España te deseo muchas bendiciones, Yailin, eres una niña muy guerrera y fuerte, eres admirable, Dios te cuide y te proteja con su manto besos desde España”.

Otro mensaje que le escribieron fue: “Dios te bendiga, espero que esté silencio y tu lejanía sea porque estabas remontando en las montañas alto para recobrar fuerzas y como el águila nuevamente renace”.

Yailin La Más Viral le deja mensaje a Cattleya

Recientemente, la intérprete de ‘Chivirika’ hizo una hermosa publicación para Cattleya, hija que tuvo con Anuel AA.

En la descripción del carrusel de imágenes, la dominicana indicó: “Cuando estaba pequeña y jugaba a mis nenés, cortaba casi todas las ropas que ya no me servían para hacerle ropas nuevas, jjj era una locura, siempre quise tener una niña eso era uno de mis mayores deseo en la vida. Cuando supe que estaba embarazada de ti, estaba muy feliz y a la vez asustada y nerviosa Y dije, que tonta soy no debo de sentir miedo, al contrario, debo estar más feliz que nunca”.

Luego de esto, afirmó: “Cuando no sabía si era niño o niña go quería tanto una niña, que siempre supe que papá Dios me daría ese maravilloso regalo y que iba a ser niña como siempre se lo pedía, cuando me llegaron los resultados me puse como loca de la emoción y le di muchas gracias a Dios por ti tú eres mi mundo mi luz mi sol, eres lo más importante en mi vida y eres la bendición de la casa”.

Además de esto, aseguró: “Cuando te tuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor tan diferente y tan fuerte hacia ti que en ese momento solo me salió gritar, y aquí estoy mi hija bella para ti para seguir dándote todo el amor que te mereces, Cattleya tu mami te ama y estarás siempre para ti para cuidarte y amarte y hacerte sentir la niña más feliz del mundo espero que Dios me dé vida y salud para seguir viéndote crecer te amo”.

