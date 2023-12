Anuel AA y las fuertes amenazas en contra de Arcángel tras publicar una foto con su hijo Pablo

Desde hace algunos días se viene presentando una tensa situación entre Anuel AA y Arcángel tras algunas diferencias que se vienen registrando y se confirma tras el lanzamiento de la canción ‘Feliz Navidad 8’. A su vez, la expareja sentimental de Karol G se enfureció luego que su colega colgara un foto con su hijo Pablo.

“Tú no eres competencia y tampoco negocio lambeb*cho, por eso es que tú tienes que mam*** al conejo o tirarme pa’ poder pegarte, yo estoy donde estoy y he hecho más dinero que tú en esta mi*rda y he logrado más que tú porque soy mejor que tú y no llegan ni al medio millón de views. Tú te vas a morir pa’ que sigas tirándote fotos con mi hijo, aprovechándote de la inocencia del sin el saber y sin conocerte”, dijo en Instagram.

“Tú eres un ratón humano cabr*n y tú eres un bobo criao, coge bofeta. ¡Donde te vea te voy a meter en la cara y te voy a grabar lambeb*cho pa’ que todo el mundo te vea por quien eres en verdad, bobolón! Tú no tienes los coj*nes pa’ tener el corazón que yo tengo hijuep**a, tú vas a ver lo que te va a pasar, donde yo te vea en donde sea, tú vas a ver. Pa’ que chotees como te gusta, pero esta vez te va a tocar chotearme al frente del mundo entero”, finalizó diciendo.

Arcángel explica lo que ocurre con Anuel AA

“Él le tiene una envidia cabrona a Bad Bunny. Estamos hablando de un tipo, que cuando le mencionan a Bad Bunny le crece el pelo, porque él no tiene mucho… Si hay alguien que es una persona envidiosa es ese, sufre de eso. Por eso es que puede tener el éxito que tenga y siempre lo ves encojonado, porque el éxito de los demás, aunque él sea exitoso, le molesta”, manifestó Arcángel durante una entrevista a Molusco TV.

Arcángel no ha tenido contemplación con todo lo que dice de Anuel AA. / Foto: Mezcalent.

Anuel AA no para de responderle a Arcángel

“Mírate ahí Arcángel, sacando el dedo del gatillo, el que usas pa’ meterte por c*** y pa’ señalar choteando (delatando). Será que nunca en tu vida has agarrao’ una pistola, pero mírenlo, sacando el dedo del gatillo porque sabe que está al lado del diablo. Se creía malo cuando andaba conmigo. Tú eres chota (soplón) (…) Yo siempre he andado con diablos y he sido uno, y ni tú, ni los tuyos, nunca han tenido, ni van a tener los cojones de tener los problemas que he tenido”, escribió la expareja sentimental de Yailin ‘la más viral’.

Anuel AA amenazó a Arcángel en su más reciente cotenido. / Foto: Mezcalent.

