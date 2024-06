Consejos para no gastar de más si viajas con tus mascotas en verano

Con el verano en puerta es hora de unas vacaciones familiares y no estarían completas sin no van tus mascotas. La Dra. Ruth, “The Pet Vet”, compartió algunas formas sencillas de garantizar que viajar con tus mascotas no sea un problema ni tengas que gastar de más.

Investiga antes de salir

Asegúrate de que tu destino admita mascotas. Por ejemplo, si planeas llevar al perro de la familia a Yosemite para disfrutar del aire libre, te decepcionará saber que no se permiten perros en las rutas de senderismo. Verifica con anticipación para evitar sorpresas de último momento que puedan arruinar tu viaje.

Verifica que tu alojamiento admita mascotas

No todos los hoteles, campings o VRBO admiten mascotas. Incluso aquellos que las permiten pueden tener restricciones en cuanto a la cantidad de animalitos, límites de tamaño o si se pueden dejar solas en una habitación de hotel.

Asegúrate de que tu mascota esté lista para viajar

Antes de embarcarte en tu aventura, asegúrate de que tu mascota esté lo suficientemente sana para viajar. Lleve a tu mascota a un veterinario para asegurarte de que esté sana, al día con las vacunas y los preventivos contra parásitos. Si viajas fuera del estado o en avión, también necesitarás un certificado sanitario.

La Dra. Ruth también recomienda obtener una copia del registro de vacunación de tu mascota. Si tu animalito se pone ansioso cuando viaja, hable con tu veterinario sobre productos y medicamentos que puedan ayudar a mantenerlo tranquila.

Embalaje para tu mascota

Dependiendo del modo de viaje, tus necesidades serán diferentes. Si viajas en avión, necesitarás una aerolínea aprobada y un certificado sanitario. Si tienes un perro pequeño y viajas en automóvil, es posible que desees conseguir un asiento elevado para tu cachorro.

Asegúrate de llevar comida para tu mascota

Contempla que sea suficiente para todo el viaje, incluyendo golosinas y, por supuesto, tazones de comida y agua. No olvides llevar su collar con placas de identificación y una correa. Si tienes espacio, lleva la cama de tu mascota y algunos de sus juguetes favoritos. Finalmente, carga su certificado de salud, registros de vacunas y cualquier medicamento que necesite tu mascota.

Preparación para el viaje

Antes de emprender un viaje largo por carretera con tu mascota, acostúmbrala a viajar en automóvil. Empieza por llevarlos a viajes cortos y frecuentes en coche. Utiliza muchos elogios y obsequios para que la experiencia sea positiva.

Recordatorios de seguridad

Asegúrate de que tu mascota tenga un microchip y que su información de contacto esté actualizada. Los collares con etiquetas son importantes pero no son infalibles y pueden caerse. Por último, no hace falta decir que nunca dejes a tu mascota desatendida en un coche, ya que puede sobrecalentarse y morir en cuestión de minutos.

Conclusión

Viajar con tu mascota requiere cierta planificación adicional para que todo salga bien sin gastar de más, pero vale la pena y te brindará a ti, tu familia y tu mascota recuerdos invaluables.

Para obtener más información sobre la salud de las mascotas o algunas ideas para aceptar mascotas, ingresa aquí.



