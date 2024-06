Dmitry Bivol no planea tener una revancha contra el Canelo Álvarez

El boxeador ruso y todavía campeón en las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Dmitry Bivol, se mostró bastante confiado luego de vencer en el sexto round a Malik Zinad en el combate que protagonizaron este sábado en Arabia Saudita para defender su título, dejando bien claro que se mantiene como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

Durante una reciente entrevista ofrecida para Fight Hub, el peleador fue cuestionado sobre si desea volver a enfrentar al mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos (168 libras), Saúl ‘Canelo’ Álvarez; en sus palabras destacó que no está negado a la posibilidad de una revancha contra el azteca pero también aseguró que no es algo que sucederá en un futuro cercano al no estar entre sus planes actualmente.

“No lo tengo (al Canelo) en mi agenda, ni tampoco en mi mente. Mi mente está en otro lado en este momento. Tengo otra ruta. Quizás en el futuro, podamos enfrentarnos otra vez, pero no en el corto plazo. No veo esa pelea pronto. Yo aún puedo dar 168 libras, pero tengo otros planes, tengo un contrato con los saudíes y con Matchroom. Ahora veo mi futuro con los saudíes, y con las opciones que tengo en mi contrato con ellos, y no está en los planes bajar a 168 libras. Tenemos planes un poco diferentes”, expresó Bivol al explicar los motivos por los que no llegó a un acuerdo con el Canelo.

Oleksandr Gvozdyk puso en duda que Dmitry Bivol pueda ganarle a Artur Beterbiev. Crédito: John Locher | AP

“En ese momento, yo estaba libre. Cuando hice la pelea con Canelo, después yo estaba libre y podía escoger diferentes caminos, podía bajar a 168 para pelear con él. En ese momento, podía hacer cualquier cosa, pero en este momento ya no puedo. Tuvimos la posibilidad de hacerlo durante un par de años, pero su equipo y el mío no pudieron llegar a un acuerdo, y pensé que no había problema, y seguí adelante”, agregó el ruso en sus declaraciones.

Recordemos que el Canelo Álvarez se enfrentó contra Dmitry Bivol en mayo del año 2022 cuando el tapatío subió a las 175 libras para hacerse con el título de la AMB; a pesar de este intenso trabajo para poder estar en las mejores condiciones posibles el mexicano fue claramente superado por decisión unánime.

Álvarez pudo solicitar la revancha de manera inmediata pero a pesar de eso llegó a un acuerdo para hacer la trilogía de combates contra Gennady ‘GGG’ Golovkin para luego operarse la mano izquierda; tras su recuperación volvió a los cuadriláteros en el 2023 para enfrentarse contra John Ryder y así iniciar un nuevo camino de victorias en su carrera como profesional para mantener el título indiscutido de los súper medianos.

