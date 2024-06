Floyd Mayweather Jr. está agradecido por no enfrentar a Antonio Margarito

El boxeador estadounidense, Floyd Mayweather Jr., es considerado como uno de los mejores peleadores de los últimos años al haber culminado su carrera de manera invicta y recientemente recordó varios de estos momentos, entre los que resaltó lo feliz que se siente consigo mismo por no haberse enfrentado contra Antonio Margarito en el cuadrilátero.

Durante una entrevista ofrecida para el podcast Come an Talk 2 Me, Mayweather se mostró bastante seguro que de haberse enfrentado contra Margarito habría sido víctima de su estilo de combate tal y colo lo fue Miguel Cotto en la primera pelea que protagonizaron ambas figuras; destacó que esa pudo ser incluso la primera derrota de su triunfal carrera.

“Todo pasa por una razón. Nunca vas a poder pelear con todos, así que siempre te van a reclamar que no peleaste con algún rival, pero con Antonio Margarito, qué bueno que la pelea no se haya dado. Mi carrera es muy importante para mí, pero todo puedo pesar en el boxeo, y Antonio Margarito es un tramposo”, expresó.

Esta paliza propinada por Antonio Margarito contra Miguel Cotto ocurrió el 26 de julio de 2008; tal fue la contundencia de los golpes que terminó desfigurándole el rostro y obligando al puertorriqueño a caer en la lona en el undécimo asalto. Sin embargo, se especula que en dicho enfrentamiento utilizó una sustancia similar al yeso debido a que en el combate que disputó contra Shane Mosley le fue encontrado dicho material en el vendaje que utilizó para pelear.

Ante este hecho Mayweather se mostró contento por no haber peleador contra él debido a que pensó que pudo haber utilizado la misma estrategia que contra Cotto y verse bastante afectado físicamente por el enfrentamiento.

“Estoy contento de no haber peleado con él. Vean lo que le pasó a Miguel Cotto cuando peleó con Antonio Margarito la primera vez, ese pude ser yo, porque la noche en que descubrieron que estaba haciendo trampa, es la noche que perdió. Creo que ya había tenido dos derrotas, pero esa noche perdió con Shane Mosley. Shane Mosley le ganó el título, y después de esa pelea, Shane y yo peleamos”, concluyó.

