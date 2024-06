Legisladores de Luisiana aprueban ley que permite castrar a los culpables de delitos sexuales contra niños

Los legisladores de Luisiana dieron a conocer este lunes 3 de junio, que dieron la aprobación final al proyecto de ley SB371, el cual permitirá a los jueces la opción de sentenciar a un delincuente a la castración quirúrgica después de que haya sido condenado por ciertos delitos sexuales agravados, incluidos: violación, incesto y abuso sexual contra un niño menor de 13 años, además de una pena de prisión.

Estados como California, Florida y Texas, cuentan con leyes que permiten castigar la castración. En algunos de esos estados, los delincuentes pueden optar por el procedimiento quirúrgico si lo prefieren.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales dijo que no tiene conocimiento de ningún estado que permita a los jueces imponer directamente la castración quirúrgica, informó la agencia de información The Associated Press.

La castración bloquea producción de tetosterona

Durante más de 16 años, a los jueces de Luisiana se les ha permitido ordenar que los condenados por tales delitos reciban castración, aunque ese castigo rara vez se dicta. La castración química utiliza medicamentos que bloquean la producción de testosterona para disminuir el deseo sexual. La castración quirúrgica es un procedimiento mucho más invasivo.

“Esto es una consecuencia”, dijo la senadora estatal republicana Valarie Hodges durante una audiencia del comité sobre el proyecto de ley en abril. “Es un paso más allá de simplemente ir a la cárcel y salir“, compartió la misma agencia de información.

El proyecto de ley SB371 recibió una aprobación abrumadora en ambas cámaras, las cuales son dominadas por el Partido Republicano. Los votos en contra del proyecto de ley provinieron principalmente de demócratas.

Aunque es importante mencionar que un legislador demócrata fue el autor de esta medida. La legislación ahora pasa al escritorio del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien decidirá si la promulga o la veta.

Se aplicará a condenados a partir del 1 de agosto

Actualmente, hay 2,224 personas que se encuentran en la cárcel de Luisiana acusadas de delitos sexuales contra niños menores de 13 años. Si el proyecto de ley se convierte en ley, solo podrá aplicarse a aquellos que sean condenados por este delito a partir del 1 de agosto de 2024.

La patrocinadora del proyecto de ley, la senadora estatal demócrata Regina Barrow, ha dicho que sería un paso adicional en el castigo por crímenes horrendos. Espera que la legislación sirva como disuasivo de este tipo de delitos contra los niños.

“Estamos hablando de bebés que están siendo violados por alguien”, dijo Barrow durante una reunión del comité en abril. “Eso es imperdonable”, aseveró.

Las mujeres también podrían ser sometidas

Si bien la castración suele asociarse con los hombres, Barrow dijo que la ley también podría aplicarse a las mujeres. También destacó que la imposición del castigo sería por casos individuales y a discreción de los jueces.

Cabe destacar que, si un delincuente “no se presenta o se niega a someterse a una castración quirúrgica” después de que un juez ordena el procedimiento, podría ser acusado de “incumplimiento” y enfrentar de tres a cinco años adicionales de prisión, según el texto del proyecto de ley.

“Tenemos que levantarnos y luchar por los niños”, dijo la representante demócrata Delisha Boyd al llevar el proyecto de ley a la Cámara, al periódico Louisiana Illuminator.

La legislación también estipula en sus páginas que un perito médico debe determinar si el infractor es un candidato apropiado para el procedimiento antes de que se lleve a cabo.

La actual ley de castración química de Luisiana ha estado vigente desde 2008, sin embargo, a muy pocos infractores se les ha impuesto el castigo; los funcionarios dijeron que de 2010 a 2019, solo podían pensar en uno o dos casos.

“Castigo cruel” para opositores

El proyecto de ley y los proyectos de castración química han recibido rechazos, y sus opositores dicen que es un “castigo cruel e inusual” y cuestionan la efectividad del procedimiento.

Además, algunos legisladores de Luisiana han cuestionado si el castigo fue demasiado severo para alguien que puede haber cometido un solo delito.

“Para mí, cuando pienso en un niño, una vez es demasiada”, respondió Barrow.

El Departamento Correccional y Seguridad Pública del estado de Luisiana dijo que el costo de la castración por posible recluso sería de entre $550 y $680 dólares por delincuente.

Con información de AP

Sigue leyendo: