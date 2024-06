Miles de inmigrantes mexicanos se quedan sin votar en Nueva York por desorden en organización del INE

NUEVA YORK.- En una jornada electoral sin precedentes para migrantes mexicanos en Estados Unidos, miles de ellos se quedaron sin poder ejercer el derecho al voto, debido a la limitación de boletas electorales, según las reglas electorales mexicanas.

Los mexicanos que viven en Nueva York acudieron al Consulado General de México con la intención de votar, pero solamente había 1,500 boletas electorales para las personas no registradas y las 1,391 para quienes se registraron.

La fila para votar cubrió más de cuatro cuadras completas, rodeando edificios, lo que obligó a un intenso operativo de NYPD para controlar los ánimos de los mexicanos, quienes presionaban a autoridades mexicanas para votar.

Este periodista arribó a la zona alrededor de las 3:00 p.m. y se pudo documentar la fila de personas, parejas, familias, adultos mayores, que intentaron votar por alguna de las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Máynez.

Jaruk Arajona compartió que se formó desde las 12:00 p.m. para votar, ella era una de las 1,391 personas que registraron su credencial para votar en persona, su voto debió estar asegurado, pero no fue así. Eran las 8:00 p.m. y la mexicana originaria de Yucacán estaba a más de dos cuadras del Consulado General de México. Ella se mantuvo positiva.

“Jamás pensé que fuera una organización tan precaria, pensé que iba a ser una fiesta electoral, una fiesta cívica, que tampoco me ha parecido, incluyendo algunas partes como nosotros, como mexicanos, que no hemos mantenido la civilidad y eso me da muchísima pena, obviamente se entiende la molestia de la gente”, reconoció. “Yo lo que recomendaría a todos los mexicanos que queremos votar es que prevengamos este tipo de situaciones para la siguiente elección”.

Muchas otras personas llegaron antes de las 4:00 a.m. para formarse y asegurar su voto, pero el Consulado General de México en Nueva York abrió casi a las 10:30 a.m.

Jaruk Arajona se registró para votar en el Consulado de México en NY, pero no alcanzó a ejercer su derecho. Crédito: Impremedia

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció tres formas de votación: a través de internet, por correo común y en persona, pero todas requerían una acción adicional de los votantes.

En el caso de internet, los migrantes debieron solicitar su registro a la lista y recibirían un correo seguro con las indicaciones.

En el caso del voto por correo común, los mexicanos también debieron utilizar su credencial para votar vigente y solicitar el voto con las boletas que les fueron enviadas por correo normal.

Para quienes acudirían a consulados, los votantes debieron registrar su credencial para votar emitida en EE.UU., lo que les garantizó un espacio en el consulado, pero quienes decidieron ir a última hora corrieronel riesgo de no alcanzar alguna de las 1,500 boletas adicionales por oficina consular.

Las imágenes de mexicanos en los consulados de su país en EE.UU. mostraron una afluencia de miles de personas desde temprana hora, unas incluso antes de las 3:00 a.m., según reportes de Fuerza Migrante.

La falta de boletas electorales generó molestia entre quienes decidieron acudir al consulado, pero los oficiales de la casilla de votación –todos ciudadanos comunes– no podían hacer más que utilizar el material que les fue proporcionado.

Gilda Ontiveros, observadora electoral como parte de Fuerza Migrante, reconoció que hubo desorganización.

“Hay mucha molestia en la parte de la organización, porque no se separaron las filas de quienes sí se registraron para votar y quienes no se registraron”, dijo.

¿Por qué solamente 1,500 boletas?

El motivo de que solamente hubiera 1,500 boletas electorales para las personas que no se inscribieron con antelación es poque el INE consideró la casilla como “especial”, una modalidad que existe en México para quienes no pueden votar en el lugar que les corresponde, explicó Juan García, director de la Secretaría de Comisión de Finanzas del INE y fue enviado como enlace de ese organismo al Consulado.

“Tratando de garantizar derechos se estableció un espacio de hasta 1,500 boletas, donde las personas que no acudieron al registro pudieran acudir al consulado y ejercer su derecho”, dijo García.

El funcionario insistió en que este tipo de votación no es el común denominador, ya que la ley electoral mexicana exige a los votantes registrarse en el extranjero, por motivos de seguridad.

“La ley exige que se deben de registrar los votantes cuando están en el extranjero, porque puede suceder que alguien los intente inscribir, por lo tanto se les quita de la lista nominal y eso sería todavía más caótico”, dijo. “Y la otra es que buscamos una modalidad garantista de que pudieran votar, un poco como se realiza en México en las casillas especiales”.

Al interior del consulado, la casilla de votación funcionaba con lentitud, entre la revisión de la credencial y luego explicar a los votantes cómo ejercer su derecho en las urnas electrónicas.

El NYPD implementó un operativo frente al Consulado de México y sus alrededores. Crédito: Jesús García | Impremedia

El repliegue del NYPD

Frente al consulado seguidores del partido oficialista, Morena, gritaban a favor de su candidata, ¡Claudia, Claudia, Claudia!, al tiempo que presionaban a funcionarios en el consulado para poder votar.

“¡Queremos votar!”, gritaban, expresando incluso opciones de cómo hacerlo.

“Vamos a organizar una votación aquí afuera, con boletas que vamos imprimir”, me adelantó un miembro de ese grupo quien no se identificó. Eso no es legal, se le cuestionó. “Es simbólico”, agregó. Al final no hubo tal votación.

Sin embargo, la cantidad de gente frente al consulado aumentó a tal grado que se debió llamar un refuerzo del NYPD y más de 10 policías y al menos cuatro patrullas y camionetas llegaron al punto, para la colocación de vallas y evitar que la gente ocupara la vialidad. La Policía hizo rondines en las calles hasta donde alcanzaba la fila de votantes, para evitar afectaciones al tránsito.

Los simpatizantes del partido Morena, al cual pertenece la candidata puntera, también agredieron a miembros de la prensa, gritándoles “¡chayoteros!, ¡prensa vendida!”.

Por fortuna, esos ánimos se calmaron con la mayor presencia del NYPD, aunque a varios de los votantes no les gustó el operativo, pero obedecieron las órdenes y se replegaron hacia las aceras, desde donde siguieron gritando y entonaron el Himno Nacional de México.

El resultado electoral resultó decepcionante: de las 1,500 boletas disponibles, se utilizaron 1,310; de los 1,391 mexicanos registrados –quienes hicieron trámites extra– solamente lograron votar 384. En total fueron 1,694 votos, nada en comparación con los más 363,138 mexicanos que residen en Nueva York.