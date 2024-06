Sophie Turner es captada usando un anillo que podría ser de compromiso

La actriz Sophie Turner, de 28 años, fue vista recientemente usando un anillo dorado en el dedo anular (donde suelen posicionarse las argollas de compromiso), mientras paseaba junto a su nuevo novio, Peregrine “Perry” Pearson; a los pocos meses de haber terminado su relación con Joe Jonas, informó el portal The Mirror.

De acuerdo a fotografías que compartió el medio, la rubia se dirigió a un bar para pasar el rato con su enamorado, con quien está actualmente disfrutando de unas vacaciones en la Isla de Capri, en Italia.

En las imágenes se puede ver a Turner vistiendo unos jeans azul claro, combinados con un suéter oversize azul oscuro; su novio vestía una camiseta negra casual, combinada con unos pantalones blancos anchos.

Cabe agregar que la actriz de “Game of Thrones” comenzó su relación con el empresario en octubre de 2023, un mes después de haberse separado del cantante Joe Jonas, cuando fue vista besándose con el aristócrata, en la Copa Mundial de Rugby.

Aunque aún no se sabe con certeza si la artista tiene planes futuros de casarse, parece ser que Turner se la está pasando muy bien entre viaje y viaje con su nueva pareja.

Así mismo, hay que mencionar que hace solo unas semanas la actriz describió, para la revista Vogue British, que su ruptura con Jonas fue una “agonía” y los “peores días de su vida“.

“Me dolió porque realmente me torturo por cada movimiento que hago como madre, la culpa de ser madre es muy real. No paraba de decirme a mí misma: ‘Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido una fiestera'”, aseveró en ese entonces.

Según testimonios del propio Joe Jonas, optó por separarse de Sophie Turner, luego de que la sorprendió hablando mal de él a sus espaldas.

