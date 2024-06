A Belinda le dolió convertirse en Paola Durante

Belinda admite que el personaje que interpreta en la serie basada en la trágica muerte de Paco Stanley ha sido el más complicado que le ha tocado, no sólo por la situación que le tocaba retratar, sino también por la caracterización.

En entrevista para el canal de YouTube del periodista Javier Risco, la cantante reconoció que el tener que adaptarse a los accesorios que Paola Durante utilizaba en esa época no fue nada sencillo e incluso le provocó heridas leves en el rostro.

“Además de brackets, tenía prostéticos. Toda a parte de arriba, la parte de abajo, la parte de atrás para que la cara fuera completamente diferente a la mía y era muy complicado hablar. Después de duré con llagas adentro de los labios como un mes. Hablaba y me dolía muchísimo, era horrible“, dijo Belinda.

Para finalizar, la intérprete de “El Sapito” señaló que lamenta que a Paola no le gustara la manera en la que fue retratada en la serie, pero aseguró que ella únicamente seguía las órdenes de los escritores, productores y directores.

Belinda y su vida romántica

El año pasado, la cantante dejó en claro que no está de acuerdo con la forma en la que siempre le inventan relaciones amorosas inexistentes.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de “El Sapito” le envió un contundente mensaje al reportero mexicano Gabriel Cuevas, por ejemplo, quien replicó lo dicho en un programa de televisión español, en el que le reclamó que dijera cosas sin saber la realidad.

“Te pido de la manera más educada que dejes de inventar que me regalan coches y otra clase de obsequios. A mí ningún hombre me regaló nada. No sé por qué tienen que decir que estoy acostumbrada a recibir regalos cuando yo siempre me compro mis cosas y nadie me está dando cosas”, escribió Belinda.

Sigue Leyendo más de Belinda aquí:

· Christian Nodal habla a corazón abierto sobre su relación con Belinda: “ya entendí que nunca más volver a hacer”

· Madonna habría rechazado a Belinda durante sus shows en México

· VIDEO: Belinda cancela dueto con Marca Registrada luego de que el vocalista de la banda se burlara de ella