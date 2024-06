Canelo Álvarez desconoce si renunciará al título de la FIB o enfrentará a William Scull, según reportes

El título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) del mexicano Canelo Álvarez podría tener sus horas contadas luego que estuviese debatiéndose entre tomar el duelo ante William Scull para defender su cinturón o declinar la pelea y perder su unificado.

Según un reporte del periodista especializado en boxeo Dan Rafael, éste mantuvo una conversación con Canelo Álvarez para su portal web Fight Freaks Unite y el Campeón Mundial explicó que aún no tiene claro si su decisión será subir al ring ante el cubano Scull o en su defecto abdicará al título.

“Le envié un mensaje al Canelo y me dijo que aún no se había ido ni había decidido sus planes, a pesar de los informes de lo contrario que no lo citaban. Su comentario para mí: ‘Aún no hay decisión’“, dijo en el principio de la información.

Sin embargo, Rafael ve muy difícil que el duelo por el título de las 168 libras de la FIB se termine celebrando debido a que no es atractivo para el mundo del boxeo y que contaría con una bolsa muy por debajo de las aspiraciones económicas que a menudo cuenta Canelo Álvarez.

“Pocos creen que la pelea vaya a realizarse… (Canelo) Álvarez dejará vacante el título porque una pelea contra Scull no genera interés, tiene poco valor económico, y no le ayuda a Álvarez a obtener alguna meta”, añadió.

De cualquier manera, sea cual sea la decisión de Canelo Álvarez, el boxeador tendrá hasta el día jueves 6 de junio en horas del mediodía para tomar su decisión, en medio de unas merecidas vacaciones en Italia donde el Tapatío se encuentra junto a su familia.

